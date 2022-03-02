"Перейшли на бік агресора": голову Станиці Луганської з підлеглими запідозрили у держзраді

Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил розпочала розслідування щодо голови Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради. Як повідомляє Офіс генпрокурора, йому закидають частину 1 статті 111 Кримінального кодексу.

"Встановлено, що вони умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. В умовах воєнного стану представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою", — заявляють у прокуратурі.

Відомо, що головою селищної громади у статусі голови ВЦА є Альберт Зінченко. При цьому місцева рада там так і не була сформована через непроведення виборів після адмінреформи у 2020 році та подальших відмов Центрвиборчкому у проведенні виборів у прифронтових районах.

Нагадаємо, що про взяття під контроль Станиці Луганської без опору у "ЛНР" заявили ще вранці першого дня війни – 24 лютого. Пізніше в Мережі також поширилися кадри з бійцями супротивника, які спокійно позують біля будівлі селищної ВДА.

Крім того, зазначимо, що раніше генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що провадження за статтею 111 відкрито і проти голови Михайлівської селищної громади Запорізької області.

"Там у відділі поліції засіли ворожі війська, а цей діяч заспокоював громаду і закликав мешканців не перешкоджати окупантам. Кваліфікуємо як держзраду у формі надання військовослужбовцям збройних сил РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. СБУ та прокуратура Запорізької області відреагували. Далі — підозра", — написала вона.

Головою Михайлівської громади є Володимир Рикун, на виборах 2020 року він балотувався від "Опозиційної платформи - За життя".

Нагадаємо, що напередодні прокуратура також відкрила справи про держзраду проти голів двох інших селищних громад Луганської області - Міловської та Марківської, зайнятих російськими військами. Крім цього, було повідомлено про підозру в держзраді меру Куп'янська Харківської області Геннадію Мацегорі, який погодився раніше пустити російських військових у місто.