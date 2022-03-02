"Перешли на сторону агрессора": главу Станицы Луганской с подчиненными заподозрили в госизмене

Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении главы Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей по факту государственной измены. Как сообщает Офис генпрокурора, им вменяют часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса.

"Установлено, что они умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой", — заявляют в прокуратуре.

Известно, что главой поселковой общины в статусе главы ВГА является Альберт Зинченко. При этом местный совет там так и не был сформирован из-за непроведения выборов после админреформы в 2020 году и дальнейших отказов Центризбиркому в проведении выборов в прифронтовых районах.

Напомним, что о взятии под контроль Станицы Луганской без сопротивления в "ЛНР" заявили еще утром первого дня войны — 24 февраля. Позже в Сети также распространились кадры с бойцами противника, спокойно позирующими у здания поселковой ВГА.

Кроме того, отметим, что ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что производство по статье 111 открыто и против главы Михайловской поселковой общины Запорожской области.

"Там в отделе полиции засели вражеские войска, а этот деятель успокаивал общину и призвал жителей не препятствовать оккупантам. Квалифицируем как госизмену в форме предоставления военнослужащим Вооруженных сил РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. СБУ и прокуратура Запорожской области отреагировали. Далее — подозрение", — написала она.

Главой Михайловской общины является Владимир Рыкун, на прошедших в 2020 году выборах он баллотировался от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, что накануне прокуратура также открыла дела о госизмене против глав двух других поселковых общин Луганской области - Меловской и Марковской, занятых российскими войсками. Помимо этого, было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся ранее пустить российских военных в город.