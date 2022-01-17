Центризбиркому снова отказали в проведении выборов в прифронтовых районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия получила выводы от Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций о невозможности проведения местных выборов 27 марта в 18 общинах, в которых они не были проведены ни 25 октября 2020 года, ни позднее. Об этом говорится в сообщении ЦИК, проведшей заседание 14 января.

"В ответ на обращение комиссии поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", — сказано в нем.

В частности, в полученных комиссией ответах сообщается, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".

Кроме того, в ЦИК поступил протокол рабочего совещания по вопросу проведения этих выборов, в котором указано, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на не подконтрольной украинским властям территории тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими соглашениями, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии столкновения.

Также, как утверждают в ОВГА, "в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджоги сухостоя вблизи позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов".

Напомним, что изначально еще 8 августа 2020 года Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской ОВГА признал невозможным проведение местных выборов в прифронтовых общинах одновременно с выборами на всей остальной подконтрольной Украине территории.

16 января 2021 года ЦИК снова получила аналогичные выводы двух ОВГА и не стала назначать выборы на 28 марта.

Лишь спустя 9 месяцев после первого решения ЦИК, когда уже прошли все сроки для гипотетических выборов и осенью, и даже последующих выборов весной, Шестой апелляционный административный суд это решение отменил.

Возможностью проведения выборов в октябре 2021 года Центризбирком уже не интересовался, однако 23 декабря снова решил попытаться это выяснить, планируя выборы уже на 27 марта 2022 года.

Назначать же выборы на Донбассе самостоятельно ЦИК не может и должна согласовывать это с военно-гражданскими администрациями.

На данный момент на территории новосозданных общин, где не проводились выборы, действуют военно-гражданские администрации, созданные 19 февраля 2021 года президентом Владимиром Зеленским. Своим указом он ликвидировал все ВГА на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко, но создал новые уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, в соответствии с новым админделением.

В частности, в Донецкой области были созданы: в расширенном Бахмутском районе — Светлодарская и Торецкая городские ВГА, в расширенном Волновахском районе — Волновахская и Угледарская городские, Мирненская и Ольгинская поселковые ВГА, в новосозданном Мариупольском районе — Сартанская поселковая ВГА, в расширенном Покровском районе — Авдеевская и Марьинская городские и Очеретинская поселковая ВГА.

В свою очередь в Луганской области появились: в новосозданном Северодонецком районе — Горская, Лисичанская, Попаснянская и Северодонецкая городские ВГА, в новосозданном Счастьинском районе — Счастьинская городская, Станично-Луганская поселковая, Нижнетепловская и Широковская сельские ВГА.