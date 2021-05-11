Суд отменил решение ЦИК о невозможности местных выборов в прифронтовых районах Донбасса

Шестой апелляционный административный суд 11 мая отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и глав соответствующих общин 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает "Опора" со ссылкой на несколько не связанных между собой источников. Полный текст решения суда ожидается через пять дней.

Суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к ЦИК. Третьими лицами в иске выступали Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Напомним, постановление №161 о невозможности проведения местных выборов в новосозданных общинах вдоль линии разграничения на Донбассе ЦИК приняла 8 августа 2020 года.

19 февраля 2021 года Владимир Зеленский ликвидировал все военно-гражданские администрации на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко. При этом он создал новые ВГА, но уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, приведя таким образом прифронтовые районы Донбасса в соответствие с новым административным делением.

В частности, в Донецкой области были созданы: в расширенном Бахмутском районе — Светлодарская и Торецкая городские ВГА, в расширенном Волновахском районе — Волновахская и Угледарская городские, Мирненская и Ольгинская поселковые ВГА, в новосозданном Мариупольском районе — Сартанская поселковая ВГА, в расширенном Покровском районе — Авдеевская и Марьинская городские и Очеретинская поселковая ВГА.

В свою очередь в Луганской области созданы: в новосозданном Северодонецком районе — Горская, Лисичанская, Попаснянская и Северодонецкая городские ВГА, в новосозданном Счастьинском районе — Счастьинская городская, Станично-Луганская поселковая, Нижнетепловская и Широковская сельские ВГА.