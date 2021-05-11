Политика 1 час назад

Суд отменил решение ЦИК о невозможности местных выборов в прифронтовых районах Донбасса

Ранее вместо местных советов Зеленский образовал на всех этих территориях военно-гражданские администрации

Дом культуры в Счастье. Фото: Википедия Дом культуры в Счастье. Фото: Википедия
Дом культуры в Счастье. Фото: Википедия

Шестой апелляционный административный суд 11 мая отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и глав соответствующих общин 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает "Опора" со ссылкой на несколько не связанных между собой источников. Полный текст решения суда ожидается через пять дней.

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Суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к ЦИК. Третьими лицами в иске выступали Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Напомним, постановление №161 о невозможности проведения местных выборов в новосозданных общинах вдоль линии разграничения на Донбассе ЦИК приняла 8 августа 2020 года.

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19 февраля 2021 года Владимир Зеленский ликвидировал все военно-гражданские администрации на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко. При этом он создал новые ВГА, но уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, приведя таким образом прифронтовые районы Донбасса в соответствие с новым административным делением.

В частности, в Донецкой области были созданы: в расширенном Бахмутском районе — Светлодарская и Торецкая городские ВГА, в расширенном Волновахском районе — Волновахская и Угледарская городские, Мирненская и Ольгинская поселковые ВГА, в новосозданном Мариупольском районе — Сартанская поселковая ВГА, в расширенном Покровском районе — Авдеевская и Марьинская городские и Очеретинская поселковая ВГА.

В свою очередь в Луганской области созданы: в новосозданном Северодонецком районе — Горская, Лисичанская, Попаснянская и Северодонецкая городские ВГА, в новосозданном Счастьинском районе — Счастьинская городская, Станично-Луганская поселковая, Нижнетепловская и Широковская сельские ВГА.

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