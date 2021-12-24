ЦИК снова просит разрешить ей назначить выборы в прифронтовых районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия снова просит Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации предоставить выводы о возможности организации первых местных выборов в общинах, созданных в результате реформы административно-территориального деления, где эти выборы не проводились 25 октября 2020 года.

Как говорится в сообщении ЦИК, выборы предлагается назначить на 27 марта 2022 года. Однако в регионе по-прежнему продолжается Операция объединенных сил, ведущаяся с целью, как гласит украинское законодательство, обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Ввиду этого самостоятельно назначать выборы Центризбирком не может без выводов соответствующих ОВГА из-за угроз безопасности избирателей и других потенциальных участников избирательного процесса.

ЦИК напоминает, что первые выборы в новых общинах могут быть проведены только в две даты в течение года — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Поскольку они должны быть назначены не позднее чем за 70 дней до дня голосования, их нужно будет успеть назначить не позднее 16 января, а получить соответствующие выводы ОВГА не позднее 13 января.

Напомним, что 8 августа 2020 года Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской ОВГА признал невозможным проведение местных выборов в прифронтовых общинах одновременно с выборами на всей остальной подконтрольной Украине территории.

16 января 2021 года ЦИК снова получила аналогичные выводы двух ОВГА и не стала назначать выборы на 28 марта.

Лишь спустя 9 месяцев после первого решения ЦИК, когда уже прошли все сроки для гипотетических выборов и осенью, и даже последующих выборов весной, Шестой апелляционный административный суд это решение отменил.

Из нынешнего сообщения комиссии следует, что возможностью проведения выборов в октябре 2021 года она уже не интересовалась, однако сейчас снова решила попытаться.

На данный момент на территории новосозданных общин, где не проводились выборы, действуют военно-гражданские администрации, созданные 19 февраля 2021 года президентом Владимиром Зеленским. Своим указом он ликвидировал все ВГА на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко, но создал новые уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, в соответствии с новым админделением.

В частности, в Донецкой области были созданы: в расширенном Бахмутском районе — Светлодарская и Торецкая городские ВГА, в расширенном Волновахском районе — Волновахская и Угледарская городские, Мирненская и Ольгинская поселковые ВГА, в новосозданном Мариупольском районе — Сартанская поселковая ВГА, в расширенном Покровском районе — Авдеевская и Марьинская городские и Очеретинская поселковая ВГА.

В свою очередь в Луганской области созданы: в новосозданном Северодонецком районе — Горская, Лисичанская, Попаснянская и Северодонецкая городские ВГА, в новосозданном Счастьинском районе — Счастьинская городская, Станично-Луганская поселковая, Нижнетепловская и Широковская сельские ВГА.