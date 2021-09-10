Если Зеленский прикажет, украинская армия возьмет Донецк и Луганск — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет о готовности Вооруженных сил Украины восстановить контроль над Донецком и Луганском в случае отдачи соответствующего приказа президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

В то же время секретарь СНБО спрогнозировал, что в результате такой операции могут погибнуть сотни тысяч человек, дав понять, что сейчас в Украине некому брать на себя ответственность за такие жертвы.

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"Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши парни выполняли в Афганистане, ни одна страна не могла выполнить. Наши армейцы, наши парни, наши офицеры выполняют такие задачи, что сегодня если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?" — задался вопросом Данилов.

Он также выразил возмущение поведением людей, выражающих на телеэфирах сомнения в боеспособности украинской армии.

"Мне странно слышать, как люди, которые ни разу не были на фронте, не общались сегодня с теми парнями и девушками, которые там, начинают в кулуарах тут постоянно ходить с эфира на эфир и поносить нашу армию. Позор. Еще раз подчеркиваю: наши парни и девушки сегодня имеют все возможности воевать... Друзья, мы справимся. Мы понимаем, что надо делать, и мы обязательно сделаем так, что нас будет уважать весь мир", — убежден секретарь СНБО.

Отметим, что сам Данилов в 1994-1997 годах был мэром Луганска, а в 2005 году недолго побыл главой Луганской областной администрации.

Напомним также, что в начале августа Зеленский заявил, что русские и пророссийские жители Донбасса совершают "большую ошибку", продолжая жить в этом регионе. Он выразил уверенность, что такие люди должны уехать оттуда и что Донбасс никогда не будет русским.