Политика 1 час назад

Зеленский посоветовал украинцам, считающим Донбасс русским, "искать себе место в России"

Президент Владимир Зеленский заявил, что людям, которые рассчитывают, что временно оккупированный Донбасс станет частью России, не стоит оставаться жить на этой территории

Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимира Зеленского Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимира Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимира Зеленского

Жителям временно оккупированного Донбасса, которые считают себя русскими, стоит уже сейчас искать себе место в Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом". По словам главы государства, Донбасс никогда не станет частью России, поэтому для людей, которые этого ждут, оставаться там жить — это ошибка.

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"Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам — в Россию, мы — русские", то это большая ошибка — оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда", — сказал Зеленский.

По словам президента, ситуация на Донбассе изменится вне зависимости от того, как долго он будет оккупирован. При этом без Украины эта территория развиваться не будет. Поэтому глава государства порекомендовал тем, кто считает, что Донбасс — это не Украина, "искать себе место в России".

"Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия, если ты так чувствуешь, то должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", — сказал Зеленский.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в том случае, если не сработает ни один из вариантов прекращения войны на Донбассе, вопрос разрыва связей с отдельными регионами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет вынесен на референдум.

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