ЦИК РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать на выборах Госдумы: МИД Украины возмущен

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения, предусматривающего возможность дистанционного электронного голосования на выборах Государственной Думы в сентябре для получивших российское гражданство жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

"Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Украинские дипломаты указывают, что организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому, как утверждается, российское гражданство был навязано принудительно, ставит легитимность результатов выборов под сомнение.

"Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины", — добавили в МИД.

В министерстве называют последние действия РФ особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, "вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения" на оккупированных территориях.

Украина призвала международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты думских выборов на оккупированных территориях, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ", — заявили в МИД.

По сообщениям российских СМИ, 22 июля ЦИК России утвердила порядок дистанционного электронного голосования на выборах, согласно которому подать заявление можно будет в период со 2 августа по 12 сентября. Сами выборы должны пройти 19 сентября.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии сообщил, что дистанционное электронное голосование будет применяться в этом году в семи регионах, в частности в Москве, в Курской, Нижегородской и Ярославской областях, где оно уже применялось. Впервые система будет применена в Мурманской и Ростовской областях, а также в контролируемом Россией Севастополе.

При этом Ростовская область, граничащая с территориями, подконтрольными так называемым ДНР и ЛНР, является регионом, где массово получают в упрощенном порядке российское гражданство их жители. По словам Булаева, опыт их голосования может стать сигналом относительно будущего применения ДЭГ для граждан РФ, не имеющих возможности проголосовать на участках за рубежом.

Таким образом, из этого следует, что голоса жителей оккупированной части Донбасса не будут как-либо отделены от голосов собственно жителей Ростовской области и призыв украинского МИД не признавать только их реализовать будет невозможно.

Напомним также, что в марте Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против ряда российских чиновников и депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на не подконтрольной Украине части Донбасса.