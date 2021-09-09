Все для "Единой России": СБУ связывает паспортизацию РФ жителей ОРДЛО с выборами в Госдуму

Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов России на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий", — указано в нем.

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к российским выборам как можно больше жителей оккупированных территорий, поэтому с июня по прямым указаниям из РФ принудительное предоставление российского гражданства идет ускоренными темпами.

"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия" кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", — отмечают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку на выборах благодаря двум механизмам.

"При содействии пропутинской партии "Единая Россия" они организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области, обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "Л/ДНР", — указывают в ведомстве.

По данным спецслужбы, жителей оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту, чтобы принять участие в онлайн-голосовании.

"Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластную партию: в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в ЕР; организаторы "выборов" получили так называемые "темники" с технологиями агитации за партию российских властей; работает "Инфоцентр" для граждан, который курирует руководство ЕР", — говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что ее сотрудники продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ.

"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции", — обещают в спецслужбе.

Напомним, что в июле Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения, предусматривающего возможность дистанционного электронного голосования на выборах Государственной Думы в сентябре для получивших российское гражданство жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

Отметим также, что в марте Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против ряда российских чиновников и депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на не подконтрольной Украине части Донбасса.