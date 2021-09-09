Политика 1 час назад

Все для "Единой России": СБУ связывает паспортизацию РФ жителей ОРДЛО с выборами в Госдуму

В спецслужбе отмечают, что организаторы планируют обеспечить высокую явку на выборах благодаря двум механизмам

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов России на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий", — указано в нем.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к российским выборам как можно больше жителей оккупированных территорий, поэтому с июня по прямым указаниям из РФ принудительное предоставление российского гражданства идет ускоренными темпами.

"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия" кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", — отмечают в спецслужбе.

Читайте также:
Зеленский: "Я за легализацию двойного гражданства, но не для всех общин"

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку на выборах благодаря двум механизмам.

"При содействии пропутинской партии "Единая Россия" они организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области, обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "Л/ДНР", — указывают в ведомстве.

По данным спецслужбы, жителей оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту, чтобы принять участие в онлайн-голосовании.

"Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластную партию: в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в ЕР; организаторы "выборов" получили так называемые "темники" с технологиями агитации за партию российских властей; работает "Инфоцентр" для граждан, который курирует руководство ЕР", — говорится в сообщении.

Читайте также:
МИД РФ: раздача жителям ОРДЛО российских паспортов — следствие невыполнения Минска

СБУ отмечает, что ее сотрудники продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ.

"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции", — обещают в спецслужбе.

Напомним, что в июле Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения, предусматривающего возможность дистанционного электронного голосования на выборах Государственной Думы в сентябре для получивших российское гражданство жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

Отметим также, что в марте Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против ряда российских чиновников и депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на не подконтрольной Украине части Донбасса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Учения в аэропорту Ужгорода: террористы захватили вертолет, выдвинув требования о Донбассе
Учения в аэропорту Ужгорода: террористы захватили вертолет, выдвинув требования о Донбассе
Руководить "Мистецьким арсеналом" снова будет Островская-Люта, Кулиняк сказался больным
Руководить "Мистецьким арсеналом" снова будет Островская-Люта, Кулиняк сказался больным
Харьковское турагентство продавало справки о негативном ПЦР-тесте за 800 грн — СБУ
Харьковское турагентство продавало справки о негативном ПЦР-тесте за 800 грн — СБУ
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Turkish Airlines будет летать из Николаева в Стамбул с 23 сентября (ОБНОВЛЕНО)

  3. На улицах Сингапура появился робот, "стучащий" властям на курильщиков и торгашей (ВИДЕО)

  4. Кабмин отдал сферу туризма в ведение Мининфраструктуры

  5. В Украине увеличили размер денежных переводов без проведения финмониторинга

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...