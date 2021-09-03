Зеленский: "Я за легализацию двойного гражданства, но не для всех общин"

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость применения различных подходов к разным странам и разным общинам в вопросе законодательного разрешения в Украине иметь второе гражданство. Об этом он сказал на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета (штат Калифорния, США).

"Да, я выступаю за двойное гражданство. Рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но очень важно здесь, действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что сложно — вы сами понимаете, как это было касательно временной оккупации нашего украинского полуострова", — отметил президент.

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В этом контексте он напомнил о процессе российской паспортизации жителей Крыма в течение более 20 лет, добавив, что сейчас происходят аналогичные процессы на территории оккупированной части Донбасса, жителям которой роздано уже около 600 тысяч российских паспортов.

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"За двойное гражданство сегодня в мирное время парламентарии бы быстро проголосовали, подняв этот вопрос в топ приоритетов, в том числе ради украинцев, которые имеют украинские корни — у нас большие диаспоры в США, Канаде, Евросоюзе. Поэтому вопрос очень сложный именно из-за того, что есть [российская] паспортизация", — отметил глава государства.

По мнению Зеленского, этот фактор следует учитывать при разработке законодательства по данному вопросу с тем, чтобы ввести разные подходы к разным случаям.

"Некоторые люди, имеющие другие гражданства, могут через этот закон получить украинское. А мы должны очень серьезно защищать сегодня наши границы. Потому: актуальный вопрос, но из-за этих сложностей, о которых я вам сказал, нам нужно выстроить так законодательство касательно двойного гражданства, что оно не может быть универсальным: [отдельный] подход к каждой общине и к каждой отдельной стране", — подчеркнул он.

Напомним, что в январе трое депутатов от правящей партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект о легализации второго гражданства. До сих пор его парламент не рассматривал.

Отметим также, что указом от 4 марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля, согласно которому Кабинету министров было поручено в двухмесячный срок проанализировать имеющееся по вопросу гражданства законодательство и после этого в шестимесячный срок разработать законопроекты, предусматривающие, в частности терминологическую унификацию и правовую определенность действующих и предлагаемых положений относительно украинцев, вступающих в иностранное гражданство.