Данилов о российском гражданстве жены Баканова: "Это может быть угрозой нацбезопасности"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что наличие у жены главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Оксаны российского гражданства может представлять угрозу нацбезопасности. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Так, в ответ на вопрос, является ли таковой угрозой наличие гражданства РФ у членов семьи госслужащего, Данилов отметил, что, по его мнению, является.

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"Вы меня спросили, считаю ли я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так", — ответил он на уточняющий вопрос о жене Баканова.

При этом Данилов подчеркнул, что Украине сегодня нельзя допускать двойное гражданство в случае России, в том числе во избежание того, чтобы такие люди "влияли на наш политикум".

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Подробности же связанных с этим инициатив секретарь СНБО отказался указывать, сославшись на то, что все наработки по этому вопросу "есть в открытом доступе", а далее уже дело за законодателями, очевидно, имея в виду решение совета от 26 февраля, введенное в действие президентом Владимиром Зеленским 4 марта.

Отметим, что согласно ему, СНБО предлагает ввести запрет для имеющих второе гражданство на работу в органах власти, на работу в руководстве стратегических предприятий, на допуск к гостайне, на работу на выборах, а также на членство в партиях. В то же время в совете предложили начать диалог с другими странами, но только не с Россией, о возможности введения именно двойного гражданства с ними.

Напомним, что 12 июня 2019 года, уже после своего назначения на должность исполняющего обязанности главы СБУ Баканов через пресс-службу ведомства подтвердил информацию о российском гражданстве супруги.

"Моя жена — украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. В то же время с 1998 года она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", — заявил он.

Как отмечал тогда Баканов, его жена не посещала территорию РФ с 2013 года и "имеет стойкую проукраинскую позицию". В то же время руководитель СБУ подчеркнул, что гражданство она пытается получить "так, как и тысячи людей, в чьем телефоне нет номера президента", и с такой просьбой обращаться напрямую к Владимиру Зеленскому, имеющему по Конституции право даровать гражданство, семья не будет.

По его словам, спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений при назначении его на должность замглавы СБУ и не нашла препятствий для предоставления ему допуска к гостайне. Напомним, в итоге 29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила Баканова главой СБУ.