Разумков против легализации второго гражданства в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает за сохранение в Украине принципа единого гражданства, закрепленного в Конституции. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"В Конституции закреплено, что у нас единственное гражданство. Если мы меняем главный закон Украины, это одна история. Если мы начинаем менять законы, которые находятся ниже Конституции, это другая история. Мое личное мнение — гражданство должно быть одно", — отметил спикер.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, он осознает, что практика получения украинцами второго гражданства существует, однако ее законодательное закрепление может иметь негативные последствия.

"Я понимаю, что это происходит. В части областей, особенно на западе, есть такой подход. Но я боюсь, что если мы его легитимизируем, то можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных", — сказал Разумков.

Более того, глава Рады раскритиковал имеющуюся практику, особенно в контексте того, что люди со вторым гражданством фактически могут занимать и государственные должности.

"Сегодня у нас любой гражданин может иметь под подушкой паспорт другого государства, в том числе чиновник. А это не правильно. Потому что если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает", — подчеркнул он.

Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.

Документ касается поручения Кабинету министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины разработать законопроекты, которыми бы урегулировался вопрос наличия (получения) украинцами другого гражданства с введением в Украине ряда запретов для некоторых категорий лиц, получающих иностранное гражданство.

Также документ касается возможности заключения с другими странами, но не с Россией, договоров о двойном гражданстве.