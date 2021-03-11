Разумков против легализации второго гражданства в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает за сохранение в Украине принципа единого гражданства, закрепленного в Конституции. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
"В Конституции закреплено, что у нас единственное гражданство. Если мы меняем главный закон Украины, это одна история. Если мы начинаем менять законы, которые находятся ниже Конституции, это другая история. Мое личное мнение — гражданство должно быть одно", — отметил спикер.
По его словам, он осознает, что практика получения украинцами второго гражданства существует, однако ее законодательное закрепление может иметь негативные последствия.
"Я понимаю, что это происходит. В части областей, особенно на западе, есть такой подход. Но я боюсь, что если мы его легитимизируем, то можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных", — сказал Разумков.
Более того, глава Рады раскритиковал имеющуюся практику, особенно в контексте того, что люди со вторым гражданством фактически могут занимать и государственные должности.
"Сегодня у нас любой гражданин может иметь под подушкой паспорт другого государства, в том числе чиновник. А это не правильно. Потому что если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает", — подчеркнул он.
Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.
Документ касается поручения Кабинету министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины разработать законопроекты, которыми бы урегулировался вопрос наличия (получения) украинцами другого гражданства с введением в Украине ряда запретов для некоторых категорий лиц, получающих иностранное гражданство.
Также документ касается возможности заключения с другими странами, но не с Россией, договоров о двойном гражданстве.