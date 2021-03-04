Зеленский поручил разработать ряд запретов для украинцев со вторым гражданством

Президент Владимир Зеленский указом №85 от 4 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.

Документ вступил в силу со дня опубликования, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Само же решение СНБО касается необходимости законодательного урегулирования права граждан Украины на приобретение гражданства (подданства) других государств и противодействия использованию такого гражданства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательство на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

В частности, Кабинету министров поручено вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать имеющееся по данному вопросу законодательство.

После этого в шестимесячный срок данные органы вместе с органами разведки должны разработать законопроекты, которые бы предусматривали, в частности терминологическую унификацию и правовую определенность действующих и предлагаемых положений относительно украинцев, вступающих в иностранное гражданство, прежде всего в части признания установленным факта наличия такого гражданства.

Для украинцев, получивших иностранное гражданство или подавших для этого соответствующие документы, СНБО просит предусмотреть ряд запретов.

- работу в органах власти и местного самоуправления;

- работу на руководящих должностях на объектах госсобственности, имеющих стратегическое значение;

- допуск к государственной тайне;

- работу членом избирательной комиссии или официальным наблюдателем на любых выборах;

- членство в партии;

Также должен быть разработан порядок подтверждения отказа и выхода из второго гражданства для украинцев, которые претендуют на указанную деятельность, а также претендуют на обучения в государственных вузах за средства госбюджета.

Кроме того, СНБО хочет, чтобы полномочия чиновников, в том числе на стратегических предприятиях, прекращались досрочно в случае установления факта наличия у них второго гражданства или подачи документов для его получения.

Аналогичную норму хотят ввести для членов избиркомов и наблюдателей на выборах, а также членов партий. При этом в случае обнаружения у кандидатов на выборах второго гражданства предлагается снимать их с регистрации.

Помимо этого, СНБО просит разработать порядок представления гражданами Украины деклараций о получении (наличии) второго гражданства. Для жителей же АР Крым, Севастополя, неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей такой порядок должен будет вводится в действие с момента восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах (то есть, по отдельности эти регионы включаться в такую норму не будут должны).

Также отдельный порядок должен быть разработан для лиц, претендующих на работу во власти, на руководство стратегическими предприятиями, на допуск к гостайне, работу в избиркоме или наблюдателем, на членство в партии или на обучение в госвузах на бюджете.

За нарушение порядка подачи деклараций или подачу неправдивых сведений СНБО просит прописать ответственность.

При этом также должен быть определен госорган, ответственный за выявление и расследование фактов, связанных с приобретением (наличием) у украинцев другого гражданства, нарушений порядка представления деклараций о гражданстве; проверку достоверности представленных в декларациях сведений; а также внесение данных о лицах с вторым гражданством в Единый государственный демографический реестр и Госреестр избирателей.

Также Кабмину поручено проработать возможность начала межгосударственного диалога по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора или государства-оккупанта, направленных на урегулирование и унормирование проблем, связанных с двойным (множественным) гражданством.