Политика вчера, 19:14

Зеленский поручил разработать ряд запретов для украинцев со вторым гражданством

СНБО хочет, чтобы при обнаружении второго гражданства украинцев лишали должностей во власти и в руководстве стратегических предприятий

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский указом №85 от 4 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.

Документ вступил в силу со дня опубликования, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Само же решение СНБО касается необходимости законодательного урегулирования права граждан Украины на приобретение гражданства (подданства) других государств и противодействия использованию такого гражданства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательство на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

В частности, Кабинету министров поручено вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать имеющееся по данному вопросу законодательство.

После этого в шестимесячный срок данные органы вместе с органами разведки должны разработать законопроекты, которые бы предусматривали, в частности терминологическую унификацию и правовую определенность действующих и предлагаемых положений относительно украинцев, вступающих в иностранное гражданство, прежде всего в части признания установленным факта наличия такого гражданства.

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Для украинцев, получивших иностранное гражданство или подавших для этого соответствующие документы, СНБО просит предусмотреть ряд запретов.
- работу в органах власти и местного самоуправления;
- работу на руководящих должностях на объектах госсобственности, имеющих стратегическое значение;
- допуск к государственной тайне;
- работу членом избирательной комиссии или официальным наблюдателем на любых выборах;
- членство в партии;

Также должен быть разработан порядок подтверждения отказа и выхода из второго гражданства для украинцев, которые претендуют на указанную деятельность, а также претендуют на обучения в государственных вузах за средства госбюджета.

Кроме того, СНБО хочет, чтобы полномочия чиновников, в том числе на стратегических предприятиях, прекращались досрочно в случае установления факта наличия у них второго гражданства или подачи документов для его получения.

Аналогичную норму хотят ввести для членов избиркомов и наблюдателей на выборах, а также членов партий. При этом в случае обнаружения у кандидатов на выборах второго гражданства предлагается снимать их с регистрации.

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Помимо этого, СНБО просит разработать порядок представления гражданами Украины деклараций о получении (наличии) второго гражданства. Для жителей же АР Крым, Севастополя, неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей такой порядок должен будет вводится в действие с момента восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах (то есть, по отдельности эти регионы включаться в такую норму не будут должны).

Также отдельный порядок должен быть разработан для лиц, претендующих на работу во власти, на руководство стратегическими предприятиями, на допуск к гостайне, работу в избиркоме или наблюдателем, на членство в партии или на обучение в госвузах на бюджете.

За нарушение порядка подачи деклараций или подачу неправдивых сведений СНБО просит прописать ответственность.

При этом также должен быть определен госорган, ответственный за выявление и расследование фактов, связанных с приобретением (наличием) у украинцев другого гражданства, нарушений порядка представления деклараций о гражданстве; проверку достоверности представленных в декларациях сведений; а также внесение данных о лицах с вторым гражданством в Единый государственный демографический реестр и Госреестр избирателей.

Также Кабмину поручено проработать возможность начала межгосударственного диалога по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора или государства-оккупанта, направленных на урегулирование и унормирование проблем, связанных с двойным (множественным) гражданством.

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