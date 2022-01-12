Украинские журналисты опубликовали спутниковые снимки военных баз России на Донбассе

Спецпроект украинской службы Радио Свобода для Донецкой и Луганской областей "Радио Донбасс.Реалии" опубликовал спутниковые снимки, на которых изображены военные базы Российской Федерации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Терновое

В конце 2021 года в "Л/ДНР" заявили, что собираются провести военные учения. Выяснилось, что для этого выбрали полигон, который является военной базой под городом Терновка. Это только один из нескольких таких полигонов.

Терновое. Фото: Радио Свобода Позиции для техники.Фото: Радио Свобода

На территории полигона "Тернове" хранили военную технику. Позже там выявили четыре самоходные гаубицы и двадцать три танка.

Бугаевка

Бугаевка — еще одна большая база техники и полигон. На ее территории обнаружили около 10 танков типа Т-64, а также самоходные системы и буксируемые гаубицы

Кроме того, там нашли зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10".

Бугаевка. Фото: Радио Свобода

В издании считают, что именно эту базу прикрывает российская радиолокационная станция (РЛС) 51У6 "Каста-2Е1"

Софиевка

Большой военный полигон нашли недалеко от неподконтрольной Горловки, возле поселка Софиевка. Этот полигон находится в 17 километрах от линии разграничения.

Места для стрельбы бронетехники. Фото: Радио Свобода Софиевка. Фото: Радио Свобода

На этих спутниковых снимках хорошо видно позиции для стрельб бронетехники, учебные позиции для стрелкового оружия, тир, окопы, множество следов от траков гусеничной техники.

Покровка

Та территории полигона "Покровка" отчетливо видно военную технику. На снимках этого же места времен начала военного конфликта на Донбассе видно, что оно представляет собой заброшенные места, где ранее проводились горные работы.

Место хранения техники. Фото: Радио Свобода Различные объекты военной базы Покровка. Фото: Радио Свобода

Мирное

В Луганской области обнаружили большую базу хранения техники недалеко от поселка Мирное. Кроме танков, на территории полигона легко можно увидеть другую бронетехнику, буксируемые пушки и автотранспорт.

Мирное. Фото: Радио Свобода

При этом военная техника здесь появилась только в 2016 году, до этого там не было ничего.

Хронология освоения полигона. Фото: Радио Свобода

Станция Марусино

Сравнительно небольшая база обнаружена возле железнодорожной станции Марусино. При этом на ее территории зафиксировали целых 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм).

Станция Марусино. Фото: Радио Свобода

Свободное

Полигон Свободное находится возле села Свободное и недалеко от Бойковского на неподконтрольной части Донецкой области. На его территории техника и военные появляются только иногда. Вероятно, его используют для учений.

Благодаря спутниковым снимкам можно понять, когда полигон используют.

Спутниковые снимки полигона "Свободное" в разные периоды времени. Фото: Радио Свобода

Миусинск

На полигоне под городом Миусинск оккупанты хранят 152-миллиметровые гаубицы и системы артиллерийского огня "Гвоздика".

Какое именно оружие там хранят, стало известно после сравнения спутниковых снимков с пропагандистскими видео боевиков.

Миусинск. Фото: Радио Свобода

На его территории оборудованы объекты полигона, а именно позиции для стрельб, огневые рубежи, укрытия, окопы, места размещения личного состава.

Накануне Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Кроме того, в последнюю неделю в России наблюдатели фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии из Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что Россия планирует нарастить 100-тысячную группировку войск у границ до 175 тысяч бойцов.

В России не отрицают проведения военных учений. 11 января российские военные сообщили о начале учений со стрельбами с участием около 3 тысяч военнослужащих в Западном военном округе на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.