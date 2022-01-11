Россия перебрасывает вертолеты к украинской границе — New York Times

В последние недели количество российских войск на границе с Украиной оставалось стабильным, несмотря на прогнозы американской разведки о росте. Но американские чиновники говорят, что президент России Владимир Путин начал принимать меры для перемещения военных вертолетов, а это может означать, что планирование нападения продолжается.

Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на информацию от осведомленных должностных лиц в США.

Американские чиновники ранее предполагали, что Россия в конце декабря - начале января стянет к украинской границе новые войска, нарастив общую численность до 175 тысяч.

Хотя переброска войск замедлилась, вблизи границы все еще остается около 100 000 военных, и теперь туда переместили средства для атаки с воздуха. Боевые и транспортные вертолеты, а также истребители стали бы для РФ критическим преимуществом, если бы Путин решил пойти на масштабное вторжение в Украину.

“Боевые и транспортные вертолеты наряду со штурмовиками станут важным преимуществом России, если Путин решит вторгнуться в Украину”, — отмечает автор статьи.

По словам американских чиновников, окно российского президента для вторжения ограничено и продиктовано температурой, способной заморозить землю настолько, чтобы позволить легко перемещать тяжелые транспортные средства и оборудование до того, как весенняя оттепель, которая может начаться в марте, не создаст грязную трясину.

Однако относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и срок, установленный Путиным для ввода войск, сдвинулся ближе к весне, сообщили NYT чиновники. Сильные зимние морозы, которые обычно приходят в Украину к январю, во многих районах страны не наблюдались. По словам высокопоставленных представителей администрации Байдена, пока земля не промерзла, Путин вынужден отложить наземное наступление самое раннее до февраля.

По словам американского чиновника, чтобы лучше понять ситуацию, администрация Байдена привлекла метеорологов, чтобы они внимательнее рассмотрели погодные условия в Украине в ближайшие недели.

В разведке доложили Белому дому, что хотя Россия продолжает делать то, что выглядит как планирование вторжения, они не думают, что Путин уже принял решение.

В пользу этого говорят и продолжающиеся сейчас активные дипломатические взаимодействия — встреча делегаций США и России в Женеве и встречи в последующие дни.

Напомним, в Женеве вечером 10 января завершились восьмичасовые переговоры делегаций США и РФ. Стороны не пришли к единому мнению, в том числе по поводу вопроса вступления Украины в НАТО. Обсуждение некоторых тем оставили на заседание совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января и заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.