В России фиксируют масштабную переброску войск из Сибири и Дальнего Востока на запад

Исследовательская команда Conflict Intelligence Team отмечает, что в последнюю неделю в России наблюдатели фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии из Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад.

"В последнюю неделю мы и другие исследователи заметили в социальных сетях множество видео, где военная техника запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад. По подписям и комментариям к видео, а также по профилям пользователей, которые их выложили, нам удалось установить места их съемки", — отмечают в CIT.

По данным исследователей, большинство (за исключением предполагаемых видео переброски десантников в Казахстан) оказались сняты в восточных регионах страны — от Бурятии до Приморского края.

"Всего нам удалось обнаружить около 30 таких видео, а в последние несколько дней их количество существенно возросло. Авторы и комментаторы говорят, что видели по нескольку подобных составов за неделю или даже более одного поезда в день. Состав перевозимой техники довольно разнообразен — на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК "Тор" или ЗСУ "Шилка", — указывают они.

Указывается, что вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако оценить его численность в CIT затрудняются. При этом исследователи обнаружили, что актуальная информация по большинству платформ недоступна в открытых базах данных, что, вероятно, говорит о том, что на момент проверки они совершали рейсы с военной техникой.

Однако по косвенным данным удалось установить пункты отправления составов, среди которых оказались Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край).

"География пунктов отправления позволяет предположить, что техника относится к соединениям всех четырех армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й) Восточного военного округа. Стоит отметить, что один из эшелонов отправился со станции Дивизионная в Улан-Удэ, неподалеку от которой дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, известная участием в боях за Дебальцево в 2015 году", — отмечается в сообщении.

Такое широкое задействование сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово, то есть за пределами ВВО, не позволяет объяснить переброску местными учениями, констатируют в CIT.

"Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной", — предполагают аналитики.

Напомним, что накануне издание The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что Россия планирует нарастить 100-тысячную группировку войск у границ до 175 тысяч бойцов.

При этом в том же материале говорится, что возможное нападение на подконтрольные украинским властям территории может быть отложено из-за погодных условий, поскольку из-за теплой зимы грунт на востоке Украины пока не замерз.

11 января российские военные сообщили о начале учений со стрельбами с участием около 3 тысяч военнослужащих в Западном военном округе на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

При этом 12 января, уже после публикации CIT, Минобороны России сообщило о начале учений с участием около 1 тысячи военнослужащих артиллерийских и мотострелковых подразделений Центрального военного округа и порядка 60 единиц военной техники. Они будут идти на полигоне в Кемеровской области в течение двух дней.

Отметим также, что данные сообщения появляются на фоне проходящих в Европе переговоров России с США, а затем и НАТО по вопросу о предоставлении взаимных гарантий безопасности, предложенных российской стороной в декабре.

Среди прочего РФ прямо требует дать четкие гарантии невозможности присоединения Украины и Грузии к НАТО, в то время как США и НАТО настаивают на невыполнимости этого требования.