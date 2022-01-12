Переговоры с Россией: США и НАТО настаивают на праве Украины вступить в альянс

США настаивают на необходимости сохранения права любой страны вступить в НАТО. Об этом сообщила в своем Twitter заместитель госсекретаря США Венди Шерман, представлявшая свою страну на прошедшем в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО.

"На сегодняшнем заседании совета Россия-НАТО я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь", — написала она.

Перед этим она также сообщила, что провела встречу с представителями Комитета по политике и безопасности Евросоюза для обсуждения "неспровоцированного наращивания военных сил Россией у границ Украины и того, как мы будем работать вместе, чтобы наложить жесткие экономические санкции, если Россия продолжит вторжение в Украину".

На брифинге после переговоров Шерман сообщила, что США согласны продолжать контакты с Россией, при этом некоторые ее предложения для Вашингтона неприемлемы, но по другим возможен диалог.

"Мы сказали россиянам: некоторые вещи, которые вы представляете на рассмотрение, изначально обречены на провал. Мы не согласимся с тем, что НАТО не может расширяться дальше, мы не согласимся вернуться к 1997 году (исключить из НАТО страны, вступившие в альянс после - Delo.ua). Мы не согласимся, что все, что есть в Европе, должно уйти из Европы. Но есть многое, где мы можем работать вместе", - заявила она.

В частности, американская сторона готова обсуждать "более детально в любое время" снижение риска конфликтов и режим контроля над вооружениями.

Американский дипломат также заявила, что Россия должна сделать выбор между деэскалацией и дипломатией или конфронтация "с последствиями" и что союзники США надеются, что РФ выберет именно "мир и безопасность". Она также отметила, что со стороны РФ "не прозвучало обязательство о деэскалации, но не было и заявлений о том, что деэскалации не будет".

Шерман при этом заявила, что рада, что в среду прошла трехчасовая встреча, на которой выступили представители 30 стран, включая и саму Россию. В то же время замглавы Госдепа заявила, что "не знает", серьезно ли Россия настроена на конструктивные переговоры с НАТО. По ее словам, в Вашингтоне проанализируют контакты с РФ, состоявшиеся на этой неделе, и поделятся выводами с партнерами по НАТО и с ОБСЕ.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам переговоров также сообщил, что на них союзники подтвердили, что политика открытых дверей альянса остается неизменной, равно как и право каждой страны выбирать свой путь.

Напомним, что 10 января в швейцарской Женеве также прошли переговоры США и России по вопросу предложенных последней взаимных гарантий безопасности.

На них заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прямо заявил, что Россия требует "железобетонных" гарантий касательного того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. По словам российского дипломата, это вопрос национальной безопасности РФ.

Он также заявил, что решение о дальнейших контактах с США по гарантиям безопасности будет принято по итогам консультаций РФ с НАТО и в рамках ОБСЕ, но во многом это решение будет зависеть именно от итогов переговоров в Брюсселе. Переговоры же в рамках ОБСЕ должны пройти 13 января в Вене.

При этом Шерман заявила, что американская сторона на прямых переговорах с РФ "была тверда в своем отказе" от предложений по безопасности, которые не подходят США, и что ее страна не позволит никому "захлопнуть политику открытых дверей НАТО".

Отметим, что в самом НАТО ранее уже отвергали предложение Кремля дать гарантии нерасширения альянса. Как заявлял Столтенберг, НАТО "никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу".

Накануне переговоров постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что ни одна из стран альянса не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики "открытых дверей".

Напомним, что Россия 17 декабря опубликовала проект договора с США, предусматривающий гарантии США по нерасширению НАТО, в том числе за счет Украины, и остановку развития военного сотрудничества со странами бывшего СССР, не являющимися членами НАТО.

РФ также предложила договориться не размещать российские и американские войска и вооружения, в том числе в рамках международных союзов, там, где такие действия были бы восприняты другой стороны как угроза своей национальной безопасности, и не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны.

Кроме того, Россия разработала и опубликовала тогда проект отдельного соглашения с НАТО как военным блоком, предусматривающий подобные гарантии.