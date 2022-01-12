В Брюсселе проходит заседание Россия – НАТО

Сегодня, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе началось заседание Совета Россия – НАТО по гарантиям безопасности в Европе.

Как сообщает "РИА Новости", в переговорах участвуют генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Российскую делегацию на консультациях возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.

По информации агентства, стороны постараются обсудить взаимные опасения относительно безопасности.

Ожидается, что переговоры продлятся около трех часов.

Кроме этого, завтра, 13 января, состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, в Женеве вечером 10 января 2022 года завершились восьмичасовые переговоры делегаций США и РФ.

Стороны не пришли к единому мнению, в том числе по поводу вопроса вступления Украины в НАТО.

В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия требует железобетонных гарантий от США касательного того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что США не позволят никому "захлопнуть" политику открытых дверей НАТО.