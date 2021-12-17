Вооруженное сопротивление вторжению России готовы оказать 58% украинских мужчин — опрос

33,3% украинцев (58% мужчин и 12,8% женщин) готовы оказать сопротивление вооруженному вторжению российских сил в их населенный пункт. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом разница в ответах в зависимости от макрорегиона не радикальна: на западе страны готовы взять в руки оружие 39,7% опрошенных, в центре 33,7%, на юге 29,7%, а на востоке 25,6%.

Оказывать же мирное сопротивление путем участия в демонстрациях, протестах, маршах, бойкотах, забастовках, акциях гражданского неповиновения готовы 21,7% респондентов.

Выехали бы в более безопасный регион 14,8% украинцев, причем в западных областях таких нашлось лишь 8,8%, а в восточных — 25,6%. За границу же попытались бы уехать 9,3% населения, и в этом случае заметной разницы между регионами нет.

18,6% никак бы не отреагировали на российскую вооруженную интервенцию в свой город. В том числе таких 14,4% в Западной Украине, 17,8% в центре страны, 22,1% на юге и 22,7% на востоке.

Затруднились с ответом 12,1%, а еще 1,1% отказались отвечать на вопрос. Последних на западе и в центре было 0,8% и 0,7% соответственно, а вот на юге и востоке — 1,7% и 2,2%. При этом варианта ответа о поддержке российского вторжения в опросе не было.

Наиболее воинственными оказались сторонники партии "Сила и честь" и ее лидера Игоря Смешко: к вооруженному сопротивлению России готовы 52,1% и 49,3% из них соответственно. Среди электората "Европейской солидарности" и Петра Порошенко таковых 49,8% и 48,1% соответственно.

Взять в руки оружие также готовы треть сторонников "Слуги народа" и президента Владимира Зеленского (34,2% и 33,1%). Подобные показатели и у сторонников Дмитрия Разумкова и его не сформированной пока партии "Разумная политика" (33% и 35,2% соответственно).

Среди электората Партии Шария воевать с Россией собственноручно готовы 15% респондентов, "Оппозиционной платформы - За жизнь" — 14,3%, а партии "Наши" — всего 6,6%. Среди тех, кто проголосовал бы на президентских выборах за Юрия Бойко, к этому готовы 10,3%, а среди сторонников Евгения Мураева — 8,1%.

Отказались от ответа 1,4% электората Зеленского и СН, 3,1% электората Бойко, 4,6% — Мураева, 2,5% — Партии Шария, 4,3% — ОПЗЖ, 5,5% — "Наших". При этом относительное большинство сторонников последних трех политсил не готово вообще что-то делать при вторжении России в их населенный пункт.

К вооруженному сопротивлению РФ готово большинство (58%) опрошенных мужчин, но лишь 12,8% женщин. Остальные предложенные варианты, соответственно, чаще выбирали женщины, за исключением отказа от ответа (так поступили 1,5% мужчин и 0,9% женщин).

Наиболее готовыми к ведению боевых действий против российских войск являются респонденты возрастом 40-49 лет (таковых в целом 43,4%), наименее готовыми предсказуемо старики от 70 лет (16,7%) и молодежь до 30 лет (30,1%). Относительное большинство (34,3%) тех, кому за 70, вообще ничего не будут предпринимать при таком развитии событий.

При этом заметно более готовыми к вооруженной борьбе являются сельские жители (38,3%). В пгт и мелких городах таковых 30%, в городах с 20-100-тысячным населением — всего 28,4%, а в крупных городах — 31,5%.

Опрос проводился 3-11 декабря среди 2 тысяч респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Напомним при этом, что согласно недавнему опросу группы "Рейтинг", 56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе, хотя 41% выступают против этого. Введение же визового режима с РФ поддерживают уже 52% респондентов.