Введение визового режима с Россией поддерживает уже большинство украинцев — опрос

52% украинцев выступает за введение Украиной визового режима с Россией, а 44% против этого. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом за последние два с половиной года уровень поддержки такого шага существенно вырос — с 39% "за" в июне 2019 года при 49% "против". В свою очередь в мае 2018 года противники такого решения составляли еще более уверенное большинство в 54% (при 37% сторонников).

Отметим также, что годом ранее, в июне 2017 года, другая соцслужба — Фонд "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива — проводила опрос, подтверждающий такую динамику в соотношении сторонников и противников введения виз для россиян: за это выступали лишь 32,9%, а против 51,4% от всех опрошенных.

Нынешний же опрос "Рейтинга" проводился 6-8 декабря среди 2,5 тысячи респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

В то же время он показал определенное улучшение восприятия самой России: число считающих ее врагом с апреля уменьшилось на 4 пункта, а считающих ее союзником выросло на три пункта.

Напомним, что о том, что Украина при необходимости может поставить вопрос о введении визового режима с Россией, заявлял еще в августе 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В октябре 2016 года тогдашний председатель Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что такой шаг поддерживают Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба и Государственная миграционная служба. Несмотря на это, украинские власти, проанализировавшие его последствия, так на него и не пошли.