Кабинет министров Украины во время заседания 9 декабря одобрил два законопроекта, которыми предложил ввести штрафы до 51 тысячи гривен за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации Донбасса и Крыма.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на указанные документы.

Штрафы, предлагаемые правительством, составят от тысячи до двух необлагаемых минимумов (от 17 до 34 тысяч гривен). Если нарушитель повторно начнет отрицать российскую агрессию или оккупацию украинских территорий, то штраф составит от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов (от 34 до 51 тысячи гривен).

"Субъектами правонарушений в этой статье являются национальные и иностранные публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически значимые лица", — объяснил нардеп.

Под фразой "публичное отрицание" имеется в виду хотя бы одно такое открытое обращение к более чем одному лицу.

За отрицание оккупации территорий будут принимать любое письменное или графическое изображение Крыма или Донбасса как "территории РФ". Аналогично воспринимается изображение этих территорий как отдельных субъектов.

Напоминаем, нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что якобы "полуостров Крым — территория России". Теперь непризнанный президент ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам.