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Лукашенко признал Крым российским и теперь ждет приглашения посетить полуостров
Нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что якобы "полуостров Крым — территория России", и теперь он ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам. Об этом Лукашенко сообщил в интервью изданию РИА.Новости.
Непризнанный президент заявил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.
Он добавил, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным о возможной поездке на полуостров, но пока точную дату они не выбрали.
При этом еще в августе этого года Лукашенко заявлял, что признает Крым, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. Российский бизнес не спешит начинать работать на полуострове, так как опасается санкций, которые наложили на всех причастных к оккупации Крыма.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме Евросоюза санкции против физлиц и юрлиц вводит и Украина. В начале октября этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 кандидатов на выборах Госдумы РФ от Крыма.