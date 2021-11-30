Лукашенко признал Крым российским и теперь ждет приглашения посетить полуостров

Нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что якобы "полуостров Крым — территория России", и теперь он ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам. Об этом Лукашенко сообщил в интервью изданию РИА.Новости.

Непризнанный президент заявил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

"Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Имею полное право посетить Крым, чей бы он ни был, это и мой Крым тоже", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным о возможной поездке на полуостров, но пока точную дату они не выбрали.

При этом еще в августе этого года Лукашенко заявлял, что признает Крым, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. Российский бизнес не спешит начинать работать на полуострове, так как опасается санкций, которые наложили на всех причастных к оккупации Крыма.

Кроме Евросоюза санкции против физлиц и юрлиц вводит и Украина. В начале октября этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 кандидатов на выборах Госдумы РФ от Крыма.