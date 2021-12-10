56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по Донбассу — опрос

56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе, 41% выступают против этого, а 3% затрудняются с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время мнения украинцев о возможном привлечении Турции к переговорам по этой теме разделились пополам: по 46% как поддерживают, так и не поддерживают такое развитие событий. Остальные же 8% с ответом пока затрудняются.

По вопросу о том, какой формат переговоров по Донбассу является оптимальным, 45% выбирают сценарий расширения "нормандского" формата с привлечением США и Великобритании, а 11% — его сохранение в нынешнем виде (Украина, Россия, Германия и Франция). Предпочтительными же переговоры с Россией видит 21% украинцев, а еще 12% считают таковыми переговоры с лидерами "ДНР" и "ЛНР".

В то же время по сравнению с апрельским опросом число сторонников "нормандского" формата уменьшилось — их суммарно было 60%, а вот сторонников перехода к переговорам с Россией или сепаратистами стало больше — их весной было лишь 30%.

В отношении Минских соглашений сейчас уже лишь 12% считают, что Украина должна их выполнить (в апреле таковых было 14%). При этом 54% полагают, что эти договоренности должны быть пересмотрены, а вместо них подписаны новые. Еще 14% респондентов выступают за выход Украины из переговорного процесса и принятие ею решений без участия международных посредников.

При этом за последние два года заметно возросло число людей, которые что-то слышали о содержании Минских соглашений — с 48% до 64%. Еще 11% знакомы с ними хорошо, а вот 25% по-прежнему не знают, о чем эти соглашения.

Нынешний опрос проводился 6-8 декабря среди 2,5 тысячи респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что незадолго до этого, 1 декабря, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что украинские власти не смогут остановить войну на Донбассе без прямого диалога с Россией.

На следующий день парламент в очередной раз продлил на один год срок, на который украинское законодательство предусматривает введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных на данный момент центральной власти. Действие в Украине такого закона является одним из пунктов Минских соглашений.

Отметим также, что 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях России и Украины. После этого он уже как минимум дважды, 4 и 8 декабря, заявлял о готовности к помощи в снижении напряженности между РФ и Украиной и готовности организовать соответствующие переговоры.

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