Рада продлила до конца 2022 года действие особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Верховная Рада продлила на один год, до 31 декабря 2022 года, срок, на который украинское законодательство предусматривает введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных на данный момент центральной власти.

За соответствующий законопроект 6342 проголосовало 317 депутатов при 21 против. Документ был внесен в парламент лишь 23 ноября, его инициаторами числятся 33 депутата (почти все от "Слуги народа").

В частности, против его принятия выступили все 14 голосовавших членов фракции "Голос", единственная представительница партии "Свобода" Оксана Савчук, а также пятеро депутатов от "Батькивщины" и избранная от этой политсилы заместитель председателя Рады Елена Кондратюк. Еще восемь членов этой фракции воздержались, как воздержался и один "слуга народа" Олег Дунда.

Напомним, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года.

В дальнейшем он ежегодно продлевался. В последний раз это произошло совсем незадолго до окончания действия предыдущего продления — 15 декабря 2020 года. Тогда против такого решения тоже голосовали представители "Батькивщины" и "Голоса".

Закон предусматривает, что особый порядок самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после выполнения всех указанных в нем условий, в том числе касающихся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Особый порядок самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Стоит отметить, что как раз накануне, 1 декабря, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.

Камнем преткновения в них является именно проведение в неподконтрольной части Донбасса выборов для избрания признаваемых Украиной властей. Согласно Минским соглашениям, подписанным Украиной при президентстве Петра Порошенко, лишь после момента завершения голосования на таких выборах должен начаться вывод упомянутых вооруженных формирований. Однако Украина, в том числе в лице Зеленского, настаивает на неприемлемости такой последовательности и требует организовать выборы уже после сворачивания всех незаконных вооруженных формирований.

В свою очередь глава Госдепартамента США Энтони Блинкен накануне встречался с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге, после чего выступил с заявлениями о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться.

По словам главы Госдепа, единственной возможностью избежать такого сценария является возврат к переговорам Украины и РФ в контексте выполнения Минских соглашений, приверженность которым демонстрируют и РФ, и Украина, и которые поддерживаются и самими США.

2 декабря он провел в Стокгольме встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, при этом параллельно в отставку подал его заместитель Егор Божок, пообещавший публично озвучить ее причины позже, когда "придет время".