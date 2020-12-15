Рада продлила на год закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

За соответствующий законопроект №4467, внесенный группой нардепов лишь 7 декабря, за основу и затем сразу в целом проголосовали соответственно 302 и 304 депутата. "Против" голосовали фракции "Батькивщина" и "Голос".

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Год назад, 12 декабря 2019 года парламент также продлевал срок действия этого закона на год — до 31 декабря 2020 года. Предыдущий раз Рада продлила его 4 октября 2018 года — до 31 декабря 2019 года.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года.

Документ предусматривает, что особый порядок самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Указанная статья устанавливает, что особый порядок самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди которых — вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.