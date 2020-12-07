Раде предлагают продлить действие закона об особом статусе ОРДЛО еще на год

В Верховную Раду в понедельник, 7 декабря, внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Указано, что этот законопроект был зарегистрирован под №4467.

В свою очередь, депутаты от партии "Слуги народа" предлагают продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.

Проголосовать за соответствующий законопроект могут уже на следующей пленарной неделе, которая будет последней в 2020 году, рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "РБК-Украина".

Как пояснил нардеп, это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

"Закон о так называемом "особом статусе", который на самом деле является законом об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, регулярно продлевается еще с 2014 года. Это — следствие системного подхода, который был избран к переговорному процессу еще тогда и в рамках которого мы действуем сейчас", — подчеркнул глава "Слуги народа".

Корниенко утверждает, что за этот год ситуация на Донбассе уже принципиально изменилась. Президенту Зеленскому и его команде якобы удалось перезапустить процесс переговоров и договориться о режиме прекращения огня на Донбассе, который начал действовать с 27 июля.

"Действительно, режим тишины не является абсолютным: фиксируются нарушения и боевые потери. Но за время действия этих договоренностей удалось сохранить сотни жизней наших бойцов. Это уникальный период за все 7 лет войны на Донбассе. Еще никогда не было такого уменьшения интенсивности огня и такой тишины на такой протяженности фронта, которая есть сейчас", — констатировал депутат.

Напомним, 4 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал, что закон об особом статусе Донбасса могут продлить на следующей пленарной неделе.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Она прописывает порядок восстановления контроля Украины над этой территорией.

Как сообщалось, вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса рассматривается только в комплексе с аннексированным Крымом. При этом Россия будет пытаться отвлечь международное внимание от украинского полуострова, заявлял раньше заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.