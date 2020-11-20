Вопрос реинтеграции Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом — Кабмин

Вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса рассматривается только в комплексе с аннексированным Крымом.

При этом Россия будет пытаться отвлечь международное внимание от украинского полуострова, заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

По его словам, объединение кейсов Донбасса и Крыма положено в основу структуры министерства.

"Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", — пояснил Яременко.

Он также подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

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"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", — считает замминистра.

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников заявлял, что реинтеграция Донбасса займет 25 лет.

Как сообщалось, в результате вторжения России в украинский полуостров Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области погибли более 13 тысяч человек, еще почти 30 тысяч человек получили ранения.