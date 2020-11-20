Политика 10 минут назад

Вопрос реинтеграции Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом — Кабмин

Объединение кейсов Донбасса и Крыма положено в основу структуры Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Игорь Яременко. Фото: МитВОТ Игорь Яременко. Фото: МитВОТ
Игорь Яременко. Фото: МитВОТ

Вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса рассматривается только в комплексе с аннексированным Крымом.

При этом Россия будет пытаться отвлечь международное внимание от украинского полуострова, заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, объединение кейсов Донбасса и Крыма положено в основу структуры министерства.

"Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", — пояснил Яременко.

Он также подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

Читайте также:
Украина откроет сервисный центр на админгранице с Крымом

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", — считает замминистра.

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников заявлял, что реинтеграция Донбасса займет 25 лет.

Как сообщалось, в результате вторжения России в украинский полуостров Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области погибли более 13 тысяч человек, еще почти 30 тысяч человек получили ранения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина откроет сервисный центр на админгранице с Крымом
Украина откроет сервисный центр на админгранице с Крымом
Кравчук сказал, что нужно сделать Украине для проведения выборов в ОРДЛО в марте-2021
Кравчук сказал, что нужно сделать Украине для проведения выборов в ОРДЛО в марте-2021
Из-за вторжения России в Крым и на Донбасс погибли более 13 тысяч человек — МИД
Из-за вторжения России в Крым и на Донбасс погибли более 13 тысяч человек — МИД
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве заключенные прямо из тюрьмы выманили у банка 1,4 млн грн, выдав себя за айтишников

  3. ГБР вызвало на допросы лидеров Майдана по делу о госперевороте — СМИ

  4. В Кабмине определили лучший эскиз Большого герба Украины (ФОТО)

  5. Верховный суд отменил 108 млн грн штрафа для "АТБ-маркета"

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...