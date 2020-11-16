Политика 60 минут назад

Украина откроет сервисный центр на админгранице с Крымом

Речь идет о КПВВ на Чонгаре

КПВВ "Чонгар". Фото: Википедия КПВВ "Чонгар". Фото: Википедия
КПВВ "Чонгар". Фото: Википедия

Власти Украины намерены открыть на административной границе с оккупированным Крымом сервисный центр для граждан.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы не забываем о Крыме. В этом году мы модернизируем, в том числе, и КПВВ на Чонгаре. Там будет сервисная зона на административной границе с Крымом", — сказал он.

По словам министра, в 2021 году все 10 КПВВ (на админгранице с оккупированными территориями) будут оснащены сервисными центрами.

Резников уточнил, что в этих центрах граждане с оккупированных территорий смогут получить необходимые административные услуги.

Читайте также:
Из-за вторжения России в Крым и на Донбасс погибли более 13 тысяч человек — МИД

Ранее сообщалось, что власти Украины готовы развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с Крымом в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на аннексированном Россией полуострове.

Недавно также украинские правоохранители задержали на административной границе с Крымом бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины.

Тем временем в Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают развертывание Россией ядерного оружия в Крыму.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Из-за вторжения России в Крым и на Донбасс погибли более 13 тысяч человек — МИД
Из-за вторжения России в Крым и на Донбасс погибли более 13 тысяч человек — МИД
Россия может развернуть ядерное оружие в Крыму в ближайшее время — СНБО
Россия может развернуть ядерное оружие в Крыму в ближайшее время — СНБО
На админгранице с Крымом задержали экс-чиновника МВД: преследовал крымчан
На админгранице с Крымом задержали экс-чиновника МВД: преследовал крымчан
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одессе на выборах мэра побеждает Труханов, в Херсоне — Колыхаев, — данные экзитполов

  3. Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"

  4. В Украине презентовали пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

  5. Украина почти на 20% сократила экспорт яиц

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...