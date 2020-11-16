Украина откроет сервисный центр на админгранице с Крымом

Власти Украины намерены открыть на административной границе с оккупированным Крымом сервисный центр для граждан.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

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"Мы не забываем о Крыме. В этом году мы модернизируем, в том числе, и КПВВ на Чонгаре. Там будет сервисная зона на административной границе с Крымом", — сказал он.

По словам министра, в 2021 году все 10 КПВВ (на админгранице с оккупированными территориями) будут оснащены сервисными центрами.

Резников уточнил, что в этих центрах граждане с оккупированных территорий смогут получить необходимые административные услуги.

Ранее сообщалось, что власти Украины готовы развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с Крымом в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на аннексированном Россией полуострове.

Недавно также украинские правоохранители задержали на административной границе с Крымом бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины.

Тем временем в Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают развертывание Россией ядерного оружия в Крыму.