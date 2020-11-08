Эпидемия COVID-19 в Крыму: Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице

Власти Украины готовы развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с Крымом в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на аннексированном Россией полуострове.

Об этом заявил вице-премьер-минисир — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

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"Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ, и оборудовать, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ, соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", — сказал он.

Также известно, что Меджлис крымскотатарского народа инициирует сбор помощи больным COVID-19 в Крыму.

Представительство президента Украины в АР Крым также выразило обеспокоенность из-за ситуации, сложившейся на полуострове в связи с ростом количества больных коронавирусом и дефицитом лекарств.

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В частности, в ведомстве называют ее "критической" в условиях пандемии и призывают "реагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом в Крыму".

На одном из последних заседаний оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции так называемые "власти" Крыма призвали жителей полуострова не устраивать ажиотаж в аптеках.

Руководитель "регионального управления" Росздравнадзора Василий Климов признал отсутствие в аптеках и больницах Крыма "ряда препаратов", но заверил, что "аналоги в стационарах есть".