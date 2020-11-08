В Украине за сутки зафиксировали почти 9400 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей — 315, медработников — 326).

Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за последние сутки госпитализированы 1 157 человек, летальных случаев — 138, выздоровели — 2 637 человек, осуществлено тестирований за сутки — 49 720 (в том числе методом ПЦР — 41 466, методом ИФА — 8 254).

Указано, что за все время пандемии в Украине заболел 460 331 человек, выздоровели — 206 866 человек, летальных исходов — 8450, проведено ПЦР-тестов — 3 613 899.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской области (1 074 случая), городе Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.

По регионам количество заболеваний COVID-19 на данный момент выглядит так:

город Киев — 44 172 случая;

Винницкая область — 12 420 случаев;

Волынская область — 16 105 случаев;

Днепропетровская область — 17 748 случаев;

Донецкая область — 13 907 случаев;

Житомирская область — 18 334 случая;

Закарпатская область — 16 932 случая;

Запорожская область — 13 422 случая;

Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;

Киевская область — 19 820 случаев;

Кировоградская область — 3 092 случая;

Луганская область — 4 450 случаев;

Львовская область — 33 283 случая;

Николаевская область — 10 240 случаев;

Одесская область — 28 265 случаев;

Полтавская область — 11 944 случая;

Ровенская область — 21 770 случаев;

Сумская область — 14 486 случаев;

Тернопольская область — 22 040 случаев;

Харьковская область — 43 213 случаев;

Херсонская область — 5 441 случай;

Хмельницкая область — 19 493 случая;

Черкасская область — 10 618 случаев;

Черновицкая область — 25 016 случаев;

Черниговская область — 10 054 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 7 ноября в Украине за сутки фиксировали 10 746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались от этой болезни 187 человек и выздоровели 8 685 пациентов.