В Украине за сутки зафиксировали почти 9400 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей — 315, медработников — 326).
Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализированы 1 157 человек, летальных случаев — 138, выздоровели — 2 637 человек, осуществлено тестирований за сутки — 49 720 (в том числе методом ПЦР — 41 466, методом ИФА — 8 254).
Указано, что за все время пандемии в Украине заболел 460 331 человек, выздоровели — 206 866 человек, летальных исходов — 8450, проведено ПЦР-тестов — 3 613 899.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской области (1 074 случая), городе Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
По регионам количество заболеваний COVID-19 на данный момент выглядит так:
город Киев — 44 172 случая;
Винницкая область — 12 420 случаев;
Волынская область — 16 105 случаев;
Днепропетровская область — 17 748 случаев;
Донецкая область — 13 907 случаев;
Житомирская область — 18 334 случая;
Закарпатская область — 16 932 случая;
Запорожская область — 13 422 случая;
Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;
Киевская область — 19 820 случаев;
Кировоградская область — 3 092 случая;
Луганская область — 4 450 случаев;
Львовская область — 33 283 случая;
Николаевская область — 10 240 случаев;
Одесская область — 28 265 случаев;
Полтавская область — 11 944 случая;
Ровенская область — 21 770 случаев;
Сумская область — 14 486 случаев;
Тернопольская область — 22 040 случаев;
Харьковская область — 43 213 случаев;
Херсонская область — 5 441 случай;
Хмельницкая область — 19 493 случая;
Черкасская область — 10 618 случаев;
Черновицкая область — 25 016 случаев;
Черниговская область — 10 054 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 7 ноября в Украине за сутки фиксировали 10 746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались от этой болезни 187 человек и выздоровели 8 685 пациентов.