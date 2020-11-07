Пандемия COVID-19: за сутки в Украине коронавирус обнаружили почти у 11 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались от этой болезни 187 человек и выздоровели 8 685 пачиентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, за указанный период инфицировано 316 детей и 519 медицинских работников. С начала пандемии COVID-19 в Украине проведено 3 572 433 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как отметил Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 008), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях, а также городе Киеве (854).

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 выглядит следующим образом:

Винницкая область — 12 216 случаев;

Волынская область — 15 795 случаев;

Днепропетровская область — 17 446 случаев;

Донецкая область — 13 546 случаев;

Житомирская область — 17 791 случай;

Закарпатская область — 16 670 случаев;

Запорожская область — 12 734 случая;

Ивано-Франковская область — 23 561 случай;

город Киев — 43 229 случаев;

Киевская область — 19 274 случая;

Кировоградская область — 3 018 случаев;

Луганская область — 4 345 случаев;

Львовская область — 32 982 случая;

Николаевская область — 9 949 случаев;

Одесская область — 27 894 случая;

Полтавская область — 11 699 случаев;

Ровенская область — 21 403 случая;

Сумская область — 14 103 случая;

Тернопольская область — 21 907 случаев;

Харьковская область — 42 139 случаев;

Херсонская область — 5 249 случаев;

Хмельницкая область — 19 017 случаев;

Черкасская область — 10 461 случай;

Черновицкая область — 24 559 случаев;

Черниговская область — 9 947 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 6 ноября, в Украине зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент.