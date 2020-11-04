Правительство закупит экспресс-тесты на коронавирус за 1 млрд грн

Из Фонда борьбы с коронавирусом было выделено еще 1 млрд грн на закупку 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за несколько часов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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По его словам, правительство продолжит делать все возможное, чтобы украинская медицинская система могла оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

"Для этого мы увеличиваем количество тестирований, увеличиваем количество коек и активно работаем, чтобы подвести к ним кислород. Буквально на прошлой неделе на эти цели выделили дополнительные 600 млн грн. Еще 1 млрд грн было выделено из Фонда борьбы с коронавируса на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за несколько часов", — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это решение — одно из многих, "которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы".

"Борьба с COVID-19 требует общих усилий. Не только усилий врачей, местной власти, правительства или парламента. Каждый из нас может спасти жизнь других своей ответственностью. Если будет придерживаться ограничительных мер и уменьшит количество своих социальных контактов", — сказал премьер.

Тем временем в Украине растет заболеваемость COVID-19. По состоянию на 4 ноября, в Украине заболело 420 617 человек, из них 176 404 выздоровели, летальных исходов — 7 731.

При этом за минувшие сутки зафиксировано сразу два антирекорда — более 9 500 заболевших и 199 умерших.