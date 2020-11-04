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Снова вводить локдаун по всей Украине не намерены, но жесткие ограничения будут — премьер

В Кабмине якобы не собираются идти по пути европейских стран и вводить локдаун целой страны

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Кабинете министров исключили возвращение к полному локдауну в Украине из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 4 ноября, сообщает "Новое время".

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По его словам, мощные европейские страны вводят повторный локдаун и жесткие ограничения из-за новой волны пандемии коронавируса.

"Мы не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны, но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство пойти на более жесткие ограничения", — отметил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости Кабмин рассматривает вариант карантина выходного дня, при котором с вечера пятницы по утро понедельника будет ограничена работа ресторанов и развлекательных заведений.

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Тем временем в Украине растет заболеваемость COVID-19. По состоянию на 4 ноября, в Украине заболело 420 617 человек, из них 176 404 выздоровели, летальных исходов — 7 731.

При этом за минувшие сутки зафиксировано сразу два антирекорда — более 9 500 заболевших и 199 умерших.

Также рекорды заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в Киеве (856), в Донецкой (636), Ивано-Франковской (451), Запорожской (430) и Черновицкой (415) областях. Большое количество новых случаев инфицирования также выявили в Харьковской (850), Одесской (547), Хмельницкой (511) и Львовской (505) областях.

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