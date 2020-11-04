Новые рекорды: в Украине за сутки более 9500 заражений коронавирусом и почти 200 смертей

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 313, медработников — 408).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализировали 1 514 человек, летальных случаев — 199, что также является новым рекордом, в то же время выздоровели 7 536 человек.

Указано, что за сутки осуществлено 72 442 тестирования, в том числе методом ПЦР — 42 278, методом ИФА — 30 164.

По данным Минздрава, за все время пандемии в стране заболело коронавирусом 420 617 человек, выздоровели — 176 404 человека, летальных исходов — 7 731, проведено ПЦР-тестов — 3 386 489.

По регионам количество заболеваний коронаирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 40 390 случаев;

Винницкая область — 11 363 случая;

Волынская область — 14 544 случая;

Днепропетровская область -16 169 случаев;

Донецкая область — 12 367 случаев;

Житомирская область — 16 200 случаев;

Закарпатская область — 15 470 случаев;

Запорожская область — 11 227 случаев;

Ивано-Франковская область — 22 047 случаев;

Киевская область — 17 918 случаев;

Кировоградская область — 2 730 случаев;

Луганская область — 3 988 случаев;

Львовская область — 31 639 случаев;

Николаевская область — 9 027 случаев;

Одесская область — 26 332 случая;

Полтавская область — 10 617 случаев;

Ровенская область — 20 300 случаев;

Сумская область — 12 776 случаев;

Тернопольская область — 21 332 случая;

Харьковская область — 39 559 случаев;

Херсонская область — 4 622 случая;

Хмельницкая область — 17 439 случаев;

Черкасская область — 9 898 случаев;

Черновицкая область — 23 296 случаев;

Черниговская область — 9 367 случаев.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (856 случаев), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине сложилась критическая ситуация из-за роста количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. В связи с этим легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости в нашей стране уже невозможен.