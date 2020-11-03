Степанов предупредил о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19: "Система не выдерживает"

В Украине сложилась критическая ситуация из-за роста количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом 3 ноября на заседании Верховной Рады заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы Минздрава, легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости в Украине уже невозможен.

"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами", — отметил во время своего выступления Степанов.

Министр отметил, что "с какой бы скоростью мы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее, и такая ситуация одинакова по всему миру".

"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа", — сказал министр.

Степанов подчеркнул, что если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения".

"Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных. Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с Covid-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того — никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", — резюмировал руководитель ведомства.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 8 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 346 детей и 401 медработник.