Коронавирус: в Украине загруженность больниц для пациентов с COVID-19 превысила 67%

По состоянию на 31 октября загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине составила 67,2%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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Указано, что ни в одной из областей этот показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.

Причем самый высокий показатель загруженности коек в больницах зафиксирован в Одесской области — 87,3%, а также в Житомирской — 85,9% и Полтавской областях — 85,4%.

В свою очередь, наименее загруженные больницы в Тернопольской области — 54,9% занятых коек, а также в Николаевской и Херсонской областях — по 55,6%.

Как отмечается, показатель заболеваемости COVID-19 в среднем по Украине составляет 246,4 за 14 дней на 100 тысяч населения при норме 40.

На данный момент самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Черновицкой области — 467,7, в Хмельницкой — 419,3 и Тернопольской областях — 338,7, а самые низкие — в Кировоградской области 107,9, в Винницкой 137,0 и Днепропетровской областях — 137,5.

В Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%, заболеваемость — 254,3.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 31 октября, в Украине был 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 8 752 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки. При этом за сутки выздоровели 3 902 пациента, а умерли 155 человек.