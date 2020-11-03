Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 8900 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 8 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 346 детей и 401 медработник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за это время госпитализировано 1 207 человек, скончались от этой болезни 157 пациентов и вылечились 5 100 украинцев.

Также за последние сутки проведено 60 836 тестирований на COVID-19 (методом ПЦР — 56 348, методом ИФА — 21 530).

Степанов отметил, что за все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 411 093 человека, выздоровело — 168 868 пациентов и зафиксировано 7 532 летальных случая. За все время проведено 3 379 029 ПЦР-тестов

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 11 096 случаев;

Волынская область — 14 234 случая;

Днепропетровская область — 15 729 случаев;

Донецкая область — 11 731 случай;

Житомирская область — 1 583 случая;

Закарпатская область — 15 187 случаев;

Запорожская область — 10 797 случаев;

Ивано-Франковская область — 21 596 случаев;

город Киев — 39 534 случая;

Киевская область — 17 535 случаев;

Кировоградская область — 2 677 случаев;

Луганская область — 3 881 случай;

Львовская область — 31 134 случая;

Николаевская область — 8 736 случаев;

Одесская область — 25 785 случаев;

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Полтавская область — 10 190 случаев;

Ровенская область — 19 998 случаев;

Сумская область — 12 409 случаев;

Тернопольская область — 21 186 случаев;

Харьковская область — 38 709 случаев;

Херсонская область — 4 424 случая;

Хмельницкая область — 16 928 случаев;

Черкасская область — 9 670 случаев;

Черновицкая область — 22 881 случай;

Черниговская область — 9 213 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 09:00 2 ноября, в Украине зарегистрировано 402 194 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 7 375 человек, выздоровело с начала пандемии 163 768 пациентов.