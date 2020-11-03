Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 8900 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 8 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 346 детей и 401 медработник.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за это время госпитализировано 1 207 человек, скончались от этой болезни 157 пациентов и вылечились 5 100 украинцев.
Также за последние сутки проведено 60 836 тестирований на COVID-19 (методом ПЦР — 56 348, методом ИФА — 21 530).
Степанов отметил, что за все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 411 093 человека, выздоровело — 168 868 пациентов и зафиксировано 7 532 летальных случая. За все время проведено 3 379 029 ПЦР-тестов
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 11 096 случаев;
Волынская область — 14 234 случая;
Днепропетровская область — 15 729 случаев;
Донецкая область — 11 731 случай;
Житомирская область — 1 583 случая;
Закарпатская область — 15 187 случаев;
Запорожская область — 10 797 случаев;
Ивано-Франковская область — 21 596 случаев;
город Киев — 39 534 случая;
Киевская область — 17 535 случаев;
Кировоградская область — 2 677 случаев;
Луганская область — 3 881 случай;
Львовская область — 31 134 случая;
Николаевская область — 8 736 случаев;
Одесская область — 25 785 случаев;
Полтавская область — 10 190 случаев;
Ровенская область — 19 998 случаев;
Сумская область — 12 409 случаев;
Тернопольская область — 21 186 случаев;
Харьковская область — 38 709 случаев;
Херсонская область — 4 424 случая;
Хмельницкая область — 16 928 случаев;
Черкасская область — 9 670 случаев;
Черновицкая область — 22 881 случай;
Черниговская область — 9 213 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 09:00 2 ноября, в Украине зарегистрировано 402 194 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 7 375 человек, выздоровело с начала пандемии 163 768 пациентов.