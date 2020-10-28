Происшествия 40 минут назад

В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года

Режим ЧС продолжили для единой государственной системы гражданской защиты

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине, установленный в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса, до 31 декабря 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября, передает "РБК-Украина".

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", — говорится в документе.

Напомним, 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

При этом в постановление о карантинных ограничениях внесли изменения.

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По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев заявили, что эпидемия коронавируса не представляет угрозы для них лично.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что введение новых ограничительных мер будет пересмотрено в случае выявления по всей территории Украины более 15 000 заболевших коронавирусом за сутки.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что правительство будет вынуждено ввести жесткий карантин при более 9 500 инфицированных в сутки. 

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