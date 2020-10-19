В Кабмине призвали работодателей по возможности перевести всех на удаленную работу

Украинские работодатели должны организовать своим сотрудникам работу в удаленном режиме, если есть такая возможность.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в понедельник, 19 октября.

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятие должны организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе — работали в удаленном доступе...", — отметила она

"Любые собрания пытаться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, касающихся карантина. Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате", — сказала Микичак.

Также она призвала граждан не посещать концерты и различного рода празднования, в частности свадьбы.

Кроме того, замглавы Минздрава напомнила о необходимости носить маску "везде, где есть более двух-трех человек", прежде всего в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где человек работает.

Напомним, 13 октября правительство продлило действие адаптивного карантина до конца 2020 года.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в условиях продления адаптивного карантина Кабмин рекомендует работодателям ввести посменный режим, а по возможности — перевести работников на дистанционную работу.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 октября лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки 4 766.