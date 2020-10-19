В Украине за сутки зафиксировали 4766 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 19 октября, в Украине было 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 673 летальные, 126 489 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 112 пациентов, а умерли 66 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 815 833 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 8 418 случаев;

Волынская область — 10 986 случаев;

Днепропетровская область — 11 108 случаев;

Донецкая область — 7 133 случая;

итомирська область — 10 095 случаев;

Закарпатская область — 11 825 случаев;

Запорожская область — 6 483 случая;

Ивано-Франковская область — 16 766 случаев;

Кировоградская область — 1 591 случай;

город Киев — 30 848 случаев;

Киевская область — 12 924 случая;

Львовская область — 25 103 случая;

Луганская область — 2 467 случаев;

Николаевская область — 5 865 случаев;

Одесская область — 19 079 случаев;

Полтавская область — 6 051 случай;

Ровенская область — 16 034 случая;

Сумская область — 9 104 случая;

Тернопольская область — 17 503 случая;

Харьковская область — 29 113 случаев;

Херсонская область — 2 570 случаев;

Хмельницкая область — 11 035 случаев;

Черновицкая область — 17 866 случаев;

Черкасская область — 6 892 случая;

Черниговская область — 6 779 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 19 октября в Центр поступило 4 564 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 373 276 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее глава Минздрава пообещал, что в 2021 году заработная плата украинских медработников вырастет как минимум в 2,5 раза.