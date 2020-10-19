В Украине за сутки зафиксировали 4766 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 19 октября, в Украине было 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 673 летальные, 126 489 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 112 пациентов, а умерли 66 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 815 833 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 8 418 случаев;
Волынская область — 10 986 случаев;
Днепропетровская область — 11 108 случаев;
Донецкая область — 7 133 случая;
итомирська область — 10 095 случаев;
Закарпатская область — 11 825 случаев;
Запорожская область — 6 483 случая;
Ивано-Франковская область — 16 766 случаев;
Кировоградская область — 1 591 случай;
город Киев — 30 848 случаев;
Киевская область — 12 924 случая;
Львовская область — 25 103 случая;
Луганская область — 2 467 случаев;
Николаевская область — 5 865 случаев;
Одесская область — 19 079 случаев;
Полтавская область — 6 051 случай;
Ровенская область — 16 034 случая;
Сумская область — 9 104 случая;
Тернопольская область — 17 503 случая;
Харьковская область — 29 113 случаев;
Херсонская область — 2 570 случаев;
Хмельницкая область — 11 035 случаев;
Черновицкая область — 17 866 случаев;
Черкасская область — 6 892 случая;
Черниговская область — 6 779 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 19 октября в Центр поступило 4 564 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 373 276 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее глава Минздрава пообещал, что в 2021 году заработная плата украинских медработников вырастет как минимум в 2,5 раза.