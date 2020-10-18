Политика и экономика 50 минут назад

Глава Минздрава рассказал, на сколько повысят зарплату медикам в 2021 году

Степанов напомнил, что с сентября 2020 года были проведены доплаты медикам к их основной заработной плате

Максим Степанов на встрече с медиками. Фото: Facebook Максим Степанов на встрече с медиками. Фото: Facebook
Максим Степанов на встрече с медиками. Фото: Facebook

В 2021 году заработная плата украинских медработников вырастет как минимум в 2,5 раза. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны прекратить это, когда за последние 29 лет у медиков была самая низкая зарплата в стране. Мы будем настаивать на формировании таких (повышенных, — Delo.ua) тарифов для медиков", — отметил глава Минздрава.

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По словам Степанова, с сентября 2020 года были осуществлены доплаты медикам к их основной заработной плате.

"3 560 грн получили наши врачи, 2 500 грн — средний медицинский персонал (медсестры и фельдшеры), 1 250 грн получил младший медперсонал (санитары)", — рассказал министр.

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Степанов сообщил, что Национальная служба здоровья начала перечислять деньги за октябрь, чтобы на счетах больниц были средства для выплаты зарплат медикам за текущий месяц.

Министр здравоохранения добавил, что по состоянию на 13 октября, эта сумма уже составляет более 800 млн грн.

Напомним, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

Ранее Министерство здравоохранения Украины предложило профинансировать программу медицинских гарантий в размере не менее 5% валового внутреннего продукта

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