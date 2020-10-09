Политика и экономика 1 час назад

Шмыгаль пригрозил кадровыми чистками в тех регионах, где не подняли зарплаты врачам

По словам премьер-министра, улучшение оплаты труда врачей — важное условие усиления способности нашей медицинской системы

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригрозил кадровыми чистками в тех регионах, где не произошло увеличения зароботной платы врачам. Таких, по словам чиновника, сегодня шесть регионов.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров Украины в пятницу, 9 октября.

Кратко и по делу в Telegram

"Важное условие усиления способности нашей медицинской системы — это лучшие условия оплаты труда для врачей. Сегодня на совещании с регионами так же четко проговорили, что по тем областям, где за сентябрь не произошло до сегодняшнего дня увеличение заработной платы врачей, а таких заведений 6 на сегодня осталось, мы будем принимать соответствующие и инициировать соответствующие кадровые решения ", — заявил Шмыгаль .

Он также отметил, что правительство повысит доплаты медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19. В частности, будут утверждены дополнительные корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость услуг и соответственно на увеличение оплаты труда врачей.

Читайте также:
Минздрав предлагает существенно увеличить зарплаты медикам

Ранее Шмыгаль провел совещание с председателями государственных областных администраций, в котором также принял участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Оно касалось ситуации с распространением на территории Украины COVID-19. Премьер-министр поручил предоставить информацию, на основе которой правительство будет делать представления в Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности тех председателей ОГА, которые не решили проблемы с доплатами медикам.

Напомним, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За сутки в Украине зафиксировано более 5 800 новых случаев COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано более 5 800 новых случаев COVID-19
В Украине могут ввести карантин выходного дня — нардеп
В Украине могут ввести карантин выходного дня — нардеп
В Госпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19
В Госпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Менеджмент "Нафтогаза" обвиняют в государственной измене — Коболев

  3. В Южной Корее сгорел 33-этажный небоскреб (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов — Зеленский

  5. За сутки в Украине зафиксировано более 5 800 новых случаев COVID-19

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...