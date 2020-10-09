Шмыгаль пригрозил кадровыми чистками в тех регионах, где не подняли зарплаты врачам

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригрозил кадровыми чистками в тех регионах, где не произошло увеличения зароботной платы врачам. Таких, по словам чиновника, сегодня шесть регионов.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров Украины в пятницу, 9 октября.

"Важное условие усиления способности нашей медицинской системы — это лучшие условия оплаты труда для врачей. Сегодня на совещании с регионами так же четко проговорили, что по тем областям, где за сентябрь не произошло до сегодняшнего дня увеличение заработной платы врачей, а таких заведений 6 на сегодня осталось, мы будем принимать соответствующие и инициировать соответствующие кадровые решения ", — заявил Шмыгаль .

Он также отметил, что правительство повысит доплаты медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19. В частности, будут утверждены дополнительные корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость услуг и соответственно на увеличение оплаты труда врачей.

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Ранее Шмыгаль провел совещание с председателями государственных областных администраций, в котором также принял участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Оно касалось ситуации с распространением на территории Украины COVID-19. Премьер-министр поручил предоставить информацию, на основе которой правительство будет делать представления в Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности тех председателей ОГА, которые не решили проблемы с доплатами медикам.

Напомним, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.