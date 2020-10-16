Удаленным сотрудникам работодатели готовы платить больше, чем офисным — исследование

Сотрудникам на удаленном режиме деятельности работодатели готовы платить на 9% больше, чем при "классической" занятости, хотя средняя зарплата первых упала на 4%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса "OLX Работа" за 3 квартал 2020 года.

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Как следует из его результатов, чаще всего для работы из дома нужны студенты и молодежь в начале карьеры, а самые популярные вакансии — офис-менеджер и менеджер Instagram-страницы.

Указано, что со второго по третий квартал 2020 года (с апреля-июня по июль-сентябрь) количество вакансий для офисной работы выросло на 32%. Вакансий для "удаленки" стало на 22% больше.

При этом соискатели интересуются ею в 3 раза активнее — на одно объявление откликаются в среднем 13 человек. Для "классической" занятости этот показатель равен чуть меньше 5.

К тому же, для желающих работать удаленно, в июле-сентябре зарплаты были на 9% выше — в среднем 12 000 грн в месяц. В предыдущем квартале работодатели предлагали даже чуть больше — около 12 500 грн. А средний оклад при офисной занятости уже полгода стабильно составляет 11 000 грн.

"Самые активные при поиске работы по-прежнему студенты и молодые люди на старте карьеры — на одно предложение трудоустроиться удаленно откликается в среднем 21 соискатель. К слову, чаще всего работодатели ищут именно молодежь — в третьем квартале они активизировались и стали охотнее размещать вакансии для начинающих сотрудников. Объявлений было 1 800, что на 24% больше, чем в апреле-июне. Уровень дохода молодежи не изменился — им готовы платить те же 12 500 грн", — говорится в релизе.

По данным исследования, чаще всего на "удаленку" ищут офис-менеджеров — за третий квартал желающие получить должность могли выбрать место работы среди 600 вакансий. Платить им готовы в среднем 11 500 грн. На втором месте менеджер Instagram-страницы — 370 предложений за июль-август 2020 года. Сейчас им обещают 18 000 грн — на 20% больше, чем во втором квартале.

Напомним, результаты опроса "OLX Работа", проведенного в августе 2020 года, свидетельствовали о том, что после перехода к адаптивному карантину 58% работников, ранее перешедших на дистанционную работу, хотели бы продолжать работать удаленно.