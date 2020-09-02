"Интересный формат": 58% работников не против продолжить работать удаленно — опрос OLX

По данным опроса онлайн-платформы OLX 54% работодателей перевели работу своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, и только 18% сотрудников вернулись к привычным рабочим местам во время адаптивного карантина. Об этом сообщили в OLX.

Исследование показало, что требование социальной дистанции внесло коррективы в организацию офисной работы — как для работодателей, так и для сотрудников. При этом появились новые требования к организации рабочего процесса для обеих сторон.

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Владельцы бизнеса: беспокойство за эффективность и отказ от офисов

Во время карантинных ограничений 54% компаний начали работать удаленно или частично удаленно, а 46% не изменили формат работы. При этом 48% малого и 42% среднего бизнеса не меняли организацию работы с наступлением карантина, тогда как среди большого этот процент составил 37%.

Работодатели оценили работу вне офиса — 23% хотят, чтобы в их компаниях и в дальнейшем работали удаленно, а 32% стремятся к сочетанию удаленной и офисной работы. 45% все же хотят вернуться к привычному формату организации труда.

В целом карантин не повлиял на заработную плату — 57% работодателей не уменьшали оплату своим работникам во время карантина, и только 7% рассказали, что должны были сократить ее более чем на 50%.

В опросе работодатели имели возможность выбрать из перечня несколько преимуществ и недостатков нового формата труда. Самым большим плюсом в удаленной работе владельцы бизнеса назвали уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, немалое количество опрошенных отмечают, что им нравится новый интересный формат работы (31%). Еще 19% оценили преимущества нанимать сотрудников из других городов для работы удаленно, а 17% отметили большую эффективность труда вне привычного формата.

Среди моментов, которые не понравились работодателям — 49% рассказали о некоторых ограничениях в деятельности компании (например, трудностях с документами). 45% обеспокоены тем, что не могут визуально следить за работой своих сотрудников, а 34% — дополнительной затратой сил на реорганизацию труда.

Сотрудники: изменение формата работы и сокращение зарплат

Со стартом карантинных ограничений формат организации работы изменился у 60% сотрудников, а почти 8% опрошенных потеряли работу. Из тех, кто изменил формат труда, 28% начали работать удаленно, еще примерно 18% — частично удаленно, а 47% продолжили свою работу на привычном рабочем месте. При этом есть сферы, где работники чаще всего говорили об изменении формата организации работы — образование (88% опрошенных отметили, что у них изменился формат занятости), туризм (80%), бары и рестораны (76%), банки и финансы (69%), красота и спорт (67%).

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Если же говорить о заработке — у 53% он не изменился во время карантина. Почти 44% опрошенных заявили о его уменьшении, а еще 3% — об увеличении. Из тех, у кого уменьшилась заработная плата, у четверти она стала меньше на 50% или более, еще у четверти — на 20-30%, и еще у четверти — на 10-20%. В то же время у респондентов, чей заработок увеличился в течение карантина, у 26% он стал больше на +50%, а у 33% — на 10-20%.

Заметна также зависимость между переходом на удаленную работу и заработной платой. Половина респондентов (51%), которые изменили формат труда, почувствовали уменьшение дохода. В то же время 31% из тех, кто не переходил на удаленную занятость, указали на урезание заработка.

Можно отметить и некоторое гендерное неравенство в вопросах зарплаты. Например, большая часть опрошенных мужчин (28%) рассказали, что в течение карантина их заработок уменьшился на 10-20%, при этом такое же (28%) количество женщин заявили о сокращении оплаты труда на 50% и более.

Результаты исследования OLX показали, что есть сферы, в которых наиболее заметно сокращение заработных плат — среди них туризм и развлечения (82% отмечают падение заработка), красота и спорт (77%), бары и рестораны (66%), недвижимость (59%) и торговля (57%).

Респонденты также поделились, что во время адаптивной фазы карантина (июнь-август) только 18% вернулись на свое привычное рабочее место, еще 9% начали частично на нем работать. Из тех, кто перешел на удаленный формат, летом большая часть опрошенных (55%) продолжили так работать, а 29% вернулись на привычное рабочее место. Среди тех, кто только частично работал удаленно, это 46% и 31% соответственно.

Из тех, кто работал из офиса в активную фазу карантина, почти все (96%) продолжили это делать и во время его адаптивного продолжения.

Половина респондентов (52%) не имели проблем с переходом на удаленную работу, еще 26% потребовалось определенное время, чтобы привыкнуть. Каждому же пятому было трудно приспособиться к новому формату.

Интересно, что у более, чем половины респондентов (56%) переход на удаленную работу не повлиял на эффективность; 31% опрошенных начали работать менее эффективно, и только 13% заметили, что удаленная занятость способствует большей плодотворности работы.

24% респондентов удаленная работа не нравится, а вот 23%, наоборот, нравится в ней все. Но все же есть наиболее веские аргументы "за" и "против" удаленной работы, которые работники выбрали среди перечня предложенных вариантов.

Преимущества:

✅ возможность экономить время на дорогу на работу — 59%;

✅ возможность самостоятельно распределять рабочее время — 54%;

✅ возможность работать с любой точки — 46%.

Недостатки:

❎ отвлечение от работы из-за бытовых факторов — 45%;

❎ недостаток живого общения — 42%.

В общем сотрудникам понравилась реорганизация труда — более половины (58%) респондентов не прочь и дальше работать удаленно, причем 26% готовы делать это в нынешнем формате, более 30% — с определенными коррективами, а 2% даже хотят сменить работу, чтобы постоянно работать удаленно. Однако работодателям следует лучше заботиться о переходе своих подчиненных на работу из дома. Половине опрошенных работников они не помогали с переходом на удаленную работу в течение старта карантина, сотрудники организовывали все самостоятельно. 14% ответили, что работодатели обеспечили их необходимыми инструментами, а у 33% они следили, чтобы всем было понятно, как сейчас происходят рабочие процессы.