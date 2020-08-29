Вовлеченный и лояльный к организации сотрудник эффективнее на 22%

В интервью на YouTube-канале Delo.ua директор по устойчивому развитию компании ДТЭК Александр Кучеренко рассказал о лидере нового поколения, влиянии пандемии на рынок труда и объяснил, почему люди уезжают из Украины и как это можно остановить.

О ситуации на рынке труда

У нас демографическая катастрофа: нет людей, которые заполнили бы места на рынке труда. Украине не хватает квалифицированного персонала, поэтому более десяти лет назад мы приняли решение создать в компании ДТЭК собственный институт, чтобы обеспечить себя кадрами. Сегодня 87% вакансий среднего и высшего менеджмента заполняется внутренними людьми.

Сейчас в ДТЭК обучается более 20 тысяч руководителей среднего звена. Мы учим их управлять людьми, ведь без этих знаний они теряют персонал. Учитывая, как мало людей на рынке, этого допускать категорически нельзя.

Люди приходят в организацию, а уходят от конкретных руководителей.

Люди — самый ценный ресурс компании

При недостатке людей на рынке остро стоит вопрос удержания профессиональных сотрудников. Это уже вопрос выживания. Вы можете получить деньги, взяв кредит. Можете получить технологию, подписав необходимые документы. А что делать с персоналом? Люди — это самый ценный, важный и сложный ресурс в бизнесе. Это единственное весомое конкурентное преимущество компании на сегодняшний день. И COVID усилил это понимание многократно.

Читайте также: Людмила Довгоброд из StarLightMedia, о том, как кризис учит новым навыкам управления

Сотрудники, которые вовлечены и более лояльны к организации, на 22% эффективнее того, кто просто работает с 9 до 18.

О нестандартных решениях на карантине

Во время карантина некоторые сотрудники работали в капсульном режиме: три недели они жили на предприятии. И мы занялись их досугом. Вместе с компанией FILM.UA устраивали показы фильмов на предприятиях, где изолировали наших энергетиков, а затем дали возможность нашим сотрудникам пообщаться с украинскими режиссерами и актерами онлайн.

О будущем HR

До 2030 года мы планируем уменьшить количество эйчаров в компании, обучив при этом руководителей технологиям и инструментам HR. Базовые HR-функции мы вообще переводим в искусственный интеллект.

Больше смотрите в интервью на YouTube-канале Delo.ua: https://youtu.be/uXn-k8dHsY0