Людмила Довгоброд из StarLightMedia, о том, как кризис учит новым навыкам управления

Какие тренды сейчас оказывают наибольшее влияние на рынок труда? Какими будут краткосрочные и долгосрочные последствия этого влияния?

Полгода назад бизнесы всего мира оказались в новой реальности. Традиционные инструменты управления командами, дистрибуции и операционной деятельности перестали работать. Уникальность этого кризиса в том, что в такой ситуации оказались все — как малые, так и большие бизнесы, как в Украине, так и на Западе. Так началась гонка за быстрыми решениями, новыми формами развития и инструментами вовлечения людей вне face to face диалогов и контроля. Поэтому запрос на адаптивность, инновационность и креативность мышления — основополагающий тренд для украинского и глобального рынка труда.

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Как эти последствия распределяются по отраслям? Как и что изменится?

Кажется, что все происходящее меняется в режиме ускорения х10. Это отражается на частоте новых запросов бизнеса и смены приоритетов в его работе. И в HR, и в других командах новые возможности открываются перед теми, кто умеет оперативно на них реагировать и предлагать новый ракурс взгляда на задачи и вызовы.

Какие тренды относительно системы вознаграждения? Как будут эволюционировать системы оценивания эффективности сотрудников?

Больше нет систем, которые бессменно работают вдолгую, и нет универсального подхода. Если раньше система вознаграждения сотрудников могла существовать по 2-3 года, то сейчас она может обновляться несколько раз в год. При этом есть запрос на ее индивидуализацию и большую гибкость — адаптацию под разные группы сотрудников и их формы работы.

Опишите идеального сотрудника ближайшего будущего? Какие навыки будут востребованы, а какие станут новыми вызовами?

Кризис — время новых возможностей для тех, кто готов возглавить изменения. Мы вышли из эпохи конкуренции за удачное расположение офиса или наличие условных кофемашин. Онлайн-работа открыла возможности к найму людей вне города, в котором расположен офис компании, а значит, расширила пул кандидатов для поиска. Исследуя эту тему, мы поняли, что запрос на возможность удаленной работы остается у людей и во время ослабления карантина, и не потеряет актуальность после его завершения. Поэтому мы запустили проект Remote, который не только позволяет работать из удобного для сотрудников места, но и формирует новый нарратив управления командами — приоритетности уважения к свободе человека, доверия и ориентированности на результат, а не на процесс.

Кризис — время новых возможностей для тех, кто готов возглавить изменения

Я думаю, что у таких проектов большие перспективы как в борьбе за вовлеченность персонала, так и в сохранении талантов внутри страны. Бизнесы и HR-команды, которые смогут кроме достойной оплаты труда обеспечить возможность самореализации и выбора удобных форм сотрудничества, направить в правильное русло восприятие новых вызовов, по итогам этого кризиса смогут приумножить свой человеческий капитал.