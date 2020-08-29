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Людмила Довгоброд из StarLightMedia, о том, как кризис учит новым навыкам управления

Адаптивность, инновационность и креативность мышления — наиболее востребованные навыки на украинском и глобальном рынке труда

Людмила Довгоброд, Human Capital Director медиагруппы StarLightMedia Людмила Довгоброд, Human Capital Director медиагруппы StarLightMedia
Людмила Довгоброд, Human Capital Director медиагруппы StarLightMedia

Какие тренды сейчас оказывают наибольшее влияние на рынок труда? Какими будут краткосрочные и долгосрочные последствия этого влияния?

Полгода назад бизнесы всего мира оказались в новой реальности. Традиционные инструменты управления командами, дистрибуции и операционной деятельности перестали работать. Уникальность этого кризиса в том, что в такой ситуации оказались все — как малые, так и большие бизнесы, как в Украине, так и на Западе. Так началась гонка за быстрыми решениями, новыми формами развития и инструментами вовлечения людей вне face to face диалогов и контроля. Поэтому запрос на адаптивность, инновационность и креативность мышления — основополагающий тренд для украинского и глобального рынка труда.

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Как эти последствия распределяются по отраслям? Как и что изменится?

Кажется, что все происходящее меняется в режиме ускорения х10. Это отражается на частоте новых запросов бизнеса и смены приоритетов в его работе. И в HR, и в других командах новые возможности открываются перед теми, кто умеет оперативно на них реагировать и предлагать новый ракурс взгляда на задачи и вызовы.

Какие тренды относительно системы вознаграждения? Как будут эволюционировать системы оценивания эффективности сотрудников?

Больше нет систем, которые бессменно работают вдолгую, и нет универсального подхода. Если раньше система вознаграждения сотрудников могла существовать по 2-3 года, то сейчас она может обновляться несколько раз в год. При этом есть запрос на ее индивидуализацию и большую гибкость — адаптацию под разные группы сотрудников и их формы работы.

Опишите идеального сотрудника ближайшего будущего? Какие навыки будут востребованы, а какие станут новыми вызовами?

Кризис — время новых возможностей для тех, кто готов возглавить изменения. Мы вышли из эпохи конкуренции за удачное расположение офиса или наличие условных кофемашин. Онлайн-работа открыла возможности к найму людей вне города, в котором расположен офис компании, а значит, расширила пул кандидатов для поиска. Исследуя эту тему, мы поняли, что запрос на возможность удаленной работы остается у людей и во время ослабления карантина, и не потеряет актуальность после его завершения. Поэтому мы запустили проект Remote, который не только позволяет работать из удобного для сотрудников места, но и формирует новый нарратив управления командами — приоритетности уважения к свободе человека, доверия и ориентированности на результат, а не на процесс.

Кризис — время новых возможностей для тех, кто готов возглавить изменения

Я думаю, что у таких проектов большие перспективы как в борьбе за вовлеченность персонала, так и в сохранении талантов внутри страны. Бизнесы и HR-команды, которые смогут кроме достойной оплаты труда обеспечить возможность самореализации и выбора удобных форм сотрудничества, направить в правильное русло восприятие новых вызовов, по итогам этого кризиса смогут приумножить свой человеческий капитал.

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