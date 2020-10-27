Общество 30 минут назад

Карантинные ограничения будут пересматриваться при 15 тысяч заболевших в сутки — Ляшко

По словам замминистра здравоохранения, если в сутки в Украине будут фиксировать более 15 тысяч заболевших, система здравоохранения может не выдержать

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктор Ляшко Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктор Ляшко
Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктор Ляшко

Введение новых ограничительных мер будет пересмотрено в случае выявления по всей территории Украины более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. 

Об этом во вторник, 27 октября, на вебинаре "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. 

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"Цифра есть — это 15 тысяч больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. Это не говорит о том, что уже завтра будем что-то вводить. При 15 тысячах больных в сутки у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", — заявил заместитель министра здравоохранения Ляшко.

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Ляшко добавил, что эта цифра при равномерном распределении по всей территории Украины. 

"Эта цифра просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться. Мы говорим о реанимационных койках, о койках с подведенным кислородом, об обеспеченности больниц медицинскими командами, которые предоставляют помощь больным", — говорит Ляшко. 

По его словам, на сегодняшний день для больных коронавирусом отведено около 52 тысяч коек, из которых 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство будет вынуждено ввести жесткий карантин при более 9 500 инфицированных в сутки. 

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