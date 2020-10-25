Происшествия 1 час назад

Эпидемия коронавируса: в Украине больничные койки заняты на более чем 61%

Хуже всего ситуация выглядит в Одесской, Луганской и Запорожской областях

Пандемия Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr Пандемия Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr
Пандемия Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr

В Украине по состоянию на 25 октября заняты 61,1% больничных коек для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью.

Хуже всего ситуация выглядит в Одесской, Луганской и Запорожской областях, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

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Согласно данным, во всех областях, кроме Херсонской и Тернопольской, загруженность коек выше 50%.

При этом самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Запорожской (77,3%), Луганской (75%) и Одесской (74,6%) областях.

Также указано, что в Украине нет ни одной области, готовой к ослаблению карантина.

Во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем по стране этот показатель составляет 216,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Сумской и Хмельницкой областях.

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Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 6 088 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Хмельницкой, Житомирской и Львовской областях.

Всего же в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.

Как сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, в Киеве, Донецкой и Одесской областях власти готовят развертывание мобильных госпиталей для больных коронавирусом.

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