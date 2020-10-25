В Украине за сутки зафиксировали почти 6 100 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 25 октября, в Украине было 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 6 088 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 753 пациента, умерли 102 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 3 025 148 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 9 244 случая;
Волынская область — 12 222 случая;
Днепропетровская область — 12 916 случаев;
Донецкая область — 8 508 случаев;
Житомирская область — 12 188 случаев;
Закарпатская область — 12 972 случая;
Запорожская область — 7 972 случая;
Ивано-Франковская область — 18 292 случая;
Кировоградская область — 2 028 случаев;
город Киев — 34 054 случая;
Киевская область — 14 544 случая;
Львовская область — 27 273 случая;
Луганская область — 3 169 случаев;
Николаевская область — 6 935 случаев;
Одесская область — 21 831 случай;
Полтавская область — 7 876 случаев;
Ровенская область — 17 469 случаев;
Сумская область — 10 403 случая;
Тернопольская область — 19 050 случаев;
Харьковская область — 32 772 случая;
Херсонская область — 3 141 случай;
Хмельницкая область — 13 300 случаев;
Черновицкая область — 19 405 случаев;
Черкасская область — 8 034 случая;
Черниговская область — 7 900 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 октября в Центр поступило 5 877 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 415 279 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на утро 24 октября в Украине было зарегистрировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели.
При этом за сутки фиксировали 7 014 случаев коронавируса, от последствий COVID-19 скончались 125 человек, выздоровели за сутки 2 177 пациентов.