В Украине за сутки зафиксировали почти 6 100 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 25 октября, в Украине было 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 6 088 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 753 пациента, умерли 102 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 3 025 148 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 9 244 случая;

Волынская область — 12 222 случая;

Днепропетровская область — 12 916 случаев;

Донецкая область — 8 508 случаев;

Житомирская область — 12 188 случаев;

Закарпатская область — 12 972 случая;

Запорожская область — 7 972 случая;

Ивано-Франковская область — 18 292 случая;

Кировоградская область — 2 028 случаев;

город Киев — 34 054 случая;

Киевская область — 14 544 случая;

Львовская область — 27 273 случая;

Луганская область — 3 169 случаев;

Николаевская область — 6 935 случаев;

Одесская область — 21 831 случай;

Полтавская область — 7 876 случаев;

Ровенская область — 17 469 случаев;

Сумская область — 10 403 случая;

Тернопольская область — 19 050 случаев;

Харьковская область — 32 772 случая;

Херсонская область — 3 141 случай;

Хмельницкая область — 13 300 случаев;

Черновицкая область — 19 405 случаев;

Черкасская область — 8 034 случая;

Черниговская область — 7 900 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 октября в Центр поступило 5 877 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 415 279 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 24 октября в Украине было зарегистрировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели.

При этом за сутки фиксировали 7 014 случаев коронавируса, от последствий COVID-19 скончались 125 человек, выздоровели за сутки 2 177 пациентов.