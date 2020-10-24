В Украине за сутки более семи тысяч заразившихся COVID-19

По состоянию на 09:00 24 октября в Украине зарегистрировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 7014 новых случаев. Согласно информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, от последствий COVID-19 скончались 125 человек, выздоровели за сутки 2 177 пациентов.

С начала пандемии COVID-19 проведено 2 991 893 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 9 081 случай;

Волынская область — 12 009 случаев;

Днепропетровская область — 12 685 случаев;

Донецкая область — 8 410 случаев;

Житомирская область — 11 748 случаев;

Закарпатская область — 12 801 случай;

Запорожская область — 7 792 случая;

Ивано-Франковская область — 17 984 случая;

Кировоградская область — 1 955 случаев;

город Киев — 33 695 случаев;

Киевская область — 14 247 случаев;

Львовская область — 26 868 случаев;

Луганская область — 3 083 случая;

Николаевская область — 6 790 случаев;

Одесская область — 21 491 случай;

Полтавская область — 7 694 случая;

Ровенская область — 17 257 случаев;

Сумская область — 10 112 случаев;

Тернопольская область — 18 849 случаев;

Харьковская область — 32 112 случаев;

Херсонская область — 3 061 случай;

Хмельницкая область — 12 863 случая;

Черновицкая область — 19 116 случаев;

Черкасская область — 7 921 случай;

Черниговская область — 7 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 октября в Центр поступило 7 395 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 09:00 21 октября в Украине зарегистрировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели.